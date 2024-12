Ruota panoramica a Cerignola, l’autorizzazione finisce sul tavolo di Procura, GdF e Corte dei Conti

“Questa mattina abbiamo provveduto ad inviare una nota a firma dei gruppi consiliari “Avanti Cerignola”, “Fratelli d’Italia”, “Gruppo Misto”, e dei partiti politici “Lega” e “Forza Italia” per come è stata gestita l’autorizzazione della ruota panoramica in Piazza Duomo, al Prefetto, alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, alla Corte dei Conti”. Inizia così la nota stampa di Carlo Dercole, referente cittadino di Forza Italia. Al centro della polemica l’autorizzazione della ruota panoramica: “Siamo venuti in possesso di una lettera scritta dal Vicesindaco Maria Dibisceglia, nella quale autorizza l’installazione, concede gratuitamente il suolo pubblico, dispone di un contributo di 3.500.00 Euro ed in virtù di questo contributo dell’Ente Comune richiede 200 biglietti gratuiti”.

“A nostro giudizio è tutto inammissibile, inaccettabile ed illegittimo” tuona Dercole; “il vicesindaco può disporre dei soldi del suo bilancio familiare e non di quello della comunità. È il dirigente che autorizza e dispone, non l’assessore che addirittura scrive direttamente alla ditta”. Precisa il forzista “senza una delibera a sostegno quella lettera è carta straccia, in totale contrasto con le norme basilari di gestione dirigenziale ed attività politica degli assessori”. Continua Carlo Dercole: ”Inoltre abbiamo chiesto spiegazione alle Istituzioni competenti di come mai non sia stata fatta una evidenza pubblica dato che alla ditta è stato concesso un contributo ed i biglietti per godersi il giro sulla ruota si pagano regolarmente. Almeno per i comuni mortali, perché per gli amministratori, a quanto pare, sono gratuiti”. Conclude dicendo “sono molto contento che ormai si stia delineando una coalizione all’opposizione di Francesco Bonito e della sua maggioranza che tra un paio di anni si candiderà unita per mandare a casa la peggiore amministrazione di sempre”.