    Sabato 13 settembre la quarta edizione del CeriWineFestival in piazza Matteotti

    Si celebra il territorio fra vino, olio e cucina creativa nell'evento dell'associazione culturale "Il titolo"

    L’associazione culturale IL TITOLO con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cerignola, del GAL TAVOLIERE e dell’Associazione Art&Fatti organizza la 4ª edizione del CeriWineFestival, l’evento che valorizza le eccellenze enogastronomiche del territorio e promuove l’identità culturale e produttiva di una città sempre più protagonista nel panorama agroalimentare pugliese. L’evento avrà luogo sabato 13 settembre in Piazza Matteotti dalle ore 20:30 e si prefigge l’obiettivo di valorizzare le produzioni del territorio ofantino e di quelli limitrofi. Il 12 settembre alle ore 21 a Palazzo Fornari, presso la sede dell’associazione Art&Fatti si terrà la conferenza stampa con i Presidenti dell’Associazione ed i volontari per spiegare il progetto ed il senso più profondo.

    Un appuntamento ormai imperdibile per appassionati, curiosi e operatori del settore, il CeriWineFestival torna con un format ancora più ricco: 12 cantine locali presenteranno i loro migliori vini, offrendo un viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori di un territorio che sa raccontarsi attraverso il calice. Accanto al vino, protagonista sarà anche l’Olio Extra Vergine di Oliva da monocultivar Coratina, vera eccellenza della Daunia, raccontato e degustato direttamente dai produttori. A impreziosire l’esperienza gastronomica, la partecipazione speciale della Chef Academy, che proporrà un’esclusiva linea di panini gourmet, realizzati con le pregiate farine del Mulino Amoruso e arricchiti dalle produzioni sott’olio di Iposea, simbolo della trasformazione agroalimentare di qualità. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, tra sapori autentici e creatività culinaria, per un evento che vuole celebrare Cerignola e le sue produzioni, facendone un punto di riferimento per il turismo enogastronomico pugliese.

