    Sabato 15 novembre torna la “FESTA DELLA VENDEMMIA” 2025

    Dopo il maltempo, la seconda serata della “Festa della Vendemmia”, in programma domenica 9 novembre 2025 in via San Leonardo e Corso Vecchio, si terrà sabato 15 novembre. L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Volontariato “La Rondine” con il patrocinio del Comune di Cerignola, punta a valorizzare i sapori, i profumi e le tradizioni legate al mondo del vino e dell’agricoltura locale.

    Durante la kermesse concerto dei Man in Blues, un intenso tributo a Zucchero e Pino Daniele, per una serata all’insegna delle sonorità blues e mediterranee. La “Festa della Vendemmia” rappresenta un momento di aggregazione e riscoperta delle radici locali, coinvolgendo associazioni, attività commerciali e famiglie. Grazie alla partecipazione di numerosi sponsor e collaboratori, l’evento si conferma un’occasione per valorizzare il territorio, promuovere l’economia locale e celebrare il lavoro dei viticoltori di Cerignola.

