Sabato in campo per Pallavolo Cerignola ed Flv, attese da sfide importanti

Ultime battute prima della sosta natalizia per i campionati di volley che vedono impegnate la nostre formazioni femminili, entrambe in campo domani. Nel girone I della serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola ospiterà al pala “Dileo” (ore 18) la Schola Sarmenti Nardò, in un confronto tutto pugliese. Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno espugnato Isernia, superando l’Europea 92 per 0-3, per la seconda affermazione consecutiva da quando si è cambiata la guida tecnica. Uscite vincitrici da un palazzetto sempre ostico quale quello molisano, le fucsia restano agganciate al treno delle primissime posizioni, a parità di punti con Matese a quota 21. Anche il team salentino sta facendo molto bene, soprattutto in relazione ai galloni di matricola: sono 14 i punti sinora collezionati, con un bilancio di cinque vittorie e quattro sconfitte, ed è reduce dalla rimonta operata ai danni di Cutrofiano, quando sotto di due set ha ribaltato la situazione. Le granata, guidate in panchina da Cristina Laudisa, si basano su un organico composto per la gran parte da giovani interessanti, con l’opposto Fanelli ed il libero Dell’Anna a rappresentare le giocatrici più esperte. Un confronto assolutamente da non sottovalutare, per una Mandwinery che metterà sul piatto la maggiore esperienza e la volontà di continuare ad inseguire aspirazioni di altissimo livello: la partita avrà anche una valenza sociale, perché ci sarà il “Teddy Bear Toss”, iniziativa che donerà peluches da offrire ai piccoli pazienti del reparto di Fibrosi Cistica, dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola.

Nel girone A della serie C invece, altro cliente di spessore per la Flv, di scena a Bari contro l’Asem (ore 19). Il sestetto di Cosimo Dilucia domenica scorsa ha lottato ad armi pari con Capurso, subendo il ritorno delle avversarie da un vantaggio di due parziali a zero: tanto rammarico per come si erano messe le cose, ma al contempo anche orgoglio per una prestazione di cuore e energia spesa fino all’ultima palla utile. Da una vicecapolista all’altra, perché le biancorosse di Girgenti condividono proprio con Capurso la piazza d’onore con 23 punti ed un cammino fatto di otto vittorie ed un solo stop. Baresi in serie utile da sei turni e con elementi di comprovata esperienza e tecnica per la categoria, come le attaccanti Halla, Parisi e Cramarossa, la centrale Nuovo. Le rossogialloblù proveranno a compiere una vera impresa, di sicuro cercheranno di giocarsela allo stesso modo con cui si approcciano ad ogni incontro, attraverso grinta, determinazione e compattezza. Un incrocio che circa dieci anni fa valeva l’altissima classifica e la promozione in tornei superiori, indubbiamente una gara affascinante e con premesse di spettacolo.