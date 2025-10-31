Contattaci al 3286684015
    Sabato in campo per Pallavolo Cerignola ed Flv: una in trasferta, l’altra in casa

    In B1 le fucsia attese da Teramo nel secondo impegno esterno consecutivo, rossogialloblù in B2 che ospitano Benevento

    da Emanuele Parlati
    In programma la quarta giornata dei campionati di serie B femminile cui partecipano le nostre due formazioni: una impegnata in trasferta, l’altra in casa ed entrambe in campo domani. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola sarà ospite della Artoni Group Futura Teramo (ore 17), nel secondo appuntamento esterno consecutivo. Sabato scorso, per le ragazze di Annagrazia Matera è arrivato il primo stop nel torneo, con Pomezia a prevalere 3-1: prima metà di gara sotto il segno dell’equilibrio, poi le laziali hanno preso in mano le redini aggiudicandosi piuttosto agevolmente terzo e quarto parziale. Resta comunque positivo l’avvio in terza serie per le fucsia, le quali hanno l’opportunità di rifarsi subito, contro un avversario sulla carta abbordabile. Teramo infatti (alla terza annata in B1) al momento è ancora ferma al palo, avendo sempre perso nei precedenti tre incontri: l’organico a disposizione di coach Marco Relato è caratterizzato da una età media molto bassa e con la presenza di alcune giovanissime. Fra gli elementi più rappresentativi, ci sono il libero e capitano Formenti, la regista Green, la laterale Messaggi e la centrale Mazzagatti. Una buona occasione per la Pallavolo Cerignola per ripartire di slancio, iniziando col piede giusto un mese di novembre intenso con ben cinque gare da sostenere.

    Sfida sul parquet amico del pala “Tatarella” per la Flv, nel girone I di serie B2: di fronte ci sarà la Volare Onlus Benevento (ore 18). Il sestetto di Cosimo Dilucia è reduce dal secondo stop consecutivo lontano da casa, il 3-1 subito a Monopoli è stato il mix fra un primo parziale giocato alla grande e gli altri un po’ in sofferenza, nei quali le baresi sono state più lucide nei momenti chiave. L’obiettivo primario è tornare al successo, possibilmente pieno, davanti ai propri tifosi e magari con una continuità di azione più regolare, alla ricerca della completa intesa fra le giocatrici. Anch’essa neopromossa, la Volare Benevento ha totalizzato 6 punti, con un bilancio di due vittorie e una sconfitta al tie break: la formazione allenata da Antonio Palermo è reduce dall’affermazione al quinto set sulla Academy Volley Fiamma. Le sannite hanno nell’esperta centrale Lamparelli, nell’opposto Colella, nella banda ucraina Gurenko e nel libero Luraghi le giocatrici principali. Non sarà una partita facile, le rossogialloblù dovranno approcciarsi al meglio e sfruttare appieno le potenzialità di cui dispongono per centrare la missione di muovere nuovamente il totalizzatore in classifica.

