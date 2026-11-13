Sabato in campo sia per l’Udas che per la Enzo Flv Cerignola nella serie B di Volley

In calendario nel weekend la quinta giornata dei campionati di serie B di Volley, nei quali sono impegnate le nostre formazioni: entrambe saranno in campo domani. Nel girone G della serie B maschile, per l’Udas c’è la trasferta campana contro il Volley Volla (si giocherà a San Sebastiano al Vesuvio, alle ore 16.30). La formazione di Francesco Valente sabato scorso si è imposta 3-1 sulla Elle Group Altamura, conseguendo così la seconda vittoria piena della stagione. Una prestazione solida da parte dei biancazzurri, che nonostante un primo set andato agli avversari, poi hanno innestato via via le marce alte, aggiudicandosi ai vantaggi il secondo parziale e con più margine invece i successivi. Gli ofantini vanno alla ricerca della continuità, nonostante trovino un avversario attualmente terzo in classifica con 8 punti ed un bilancio di tre vittorie ed una sconfitta. Neopromosso, l’avvio di torneo del Volley Volla è stato indubbiamente positivo: i napoletani allenati da Gianpaolo Caserta hanno ceduto a Molfetta la scorsa settimana, dopo aver accumulato i primi tre successi. Fra i giocatori più rappresentativi, l’opposto Anatrella, il centrale Della Corte e il laterale Sepe. Sfida non semplice ma allo stesso tempo importante per l’Udas, che proverà a far cedere agli avversari i primi punti fra le mura amiche.

Nel girone I della serie B2 femminile, la Enzo Flv Cerignola riceverà l’Eurimpianti Oria al pala “Tatarella” (ore 18): il sestetto di Cosimo Dilucia domenica è uscito sconfitto dal parquet di Monopoli, un 3-0 che però ha raccontato di una sfida equilibrata per lunghi tratti e in cui capitan Biscardi e compagne hanno tenuto testa alle forti rivali. Questione di dettagli che le rossogialloblù proveranno a migliorare in un nuovo confronto ostico e difficile, perché sebbene neopromossa, la società brindisina ha assortito un organico competitivo e con giocatrici di sicuro valore per la categoria. In panchina l’ex Marcello Sarcinella, in campo un’altra vecchia conoscenza cerignolana come la centrale Iacca: altre individualità di cui tener conto, l’altro posto 3 Labianca, le schiacciatrici Leone e Miccoli, la regista Chiricallo. Oria ha 6 punti in graduatoria e nell’unica uscita lontano da casa, è riuscita a prevalere su un campo sempre complicato come Capurso. Dal canto proprio, la Enzo Flv vuole sfruttare il fattore campo, con l’obiettivo di aumentare il proprio totalizzatore attraverso una prova in cui limitare i passaggi a vuoto, mantenendo alta la concentrazione.