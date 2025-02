Sabato in trasferta per Pallavolo Cerignola ed Flv nei rispettivi campionati

Sabato in campo e in trasferta per le due formazioni ofantine di volley femminile, impegnate nel turno numero quindici dei rispettivi campionati. Nel girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola è attesa dalla Santorocreativehub Salerno (ore 18). Le ragazze guidate da Annagrazia Matera sabato scorso hanno conseguito una comoda vittoria sul Gada Pescara Project, proseguendo il positivo cammino dall’inizio del 2025: non solo, perché i tre punti incamerati contro le abruzzesi hanno fatto salire le fucsia in seconda posizione a quota 33, diventando la più immediata inseguitrice della capolista Altamura. Il team campano di coach Cacace arriva carico al match, sulla scia di due successi consecutivi in trasferta e forte di una tranquilla ottava posizione a 18 punti in classifica (bilancio di sette vittorie e altrettante sconfitte). Per le neopromosse biancazzurre l’obiettivo resta una comoda salvezza, potendo contare su giocatrici quali la regista Battaglia, la laterale Erra o la grande ex Simeone in posto 2. Una Mandwinery che dovrà sfidare anche il prevedibile calore del pubblico di casa, la grande esperienza e la qualità dell’organico cerignolano fattori da opporre per affrontare nel migliore dei modi un impegno non facile, con l’obiettivo di mantenere la seconda piazza e restare pienamente in zona playoff.

Nel girone A di serie C invece, la Flv sarà ospite dell’Amatori Bari (ore 19), in quello che la graduatoria presenta come uno scontro diretto in chiave postseason. Nella giornata precedente, il sestetto di Cosimo Dilucia ha piegato al tie break l’ex capolista Terlizzi, facendo un nuovo passo avanti nella convinzione dei propri mezzi e conservando la quarta posizione. Una affermazione di carattere, con Martinelli e compagne brave a risalire la corrente quando l’inerzia sembrava tutta a favore delle avversarie, che avevano rimontato due set ed erano in vantaggio 0-5 in avvio del parziale decisivo. Le baresi del tecnico Addati sono un gradino più giù, con 28 punti ed un cammino identico alle rossogialloblù (dieci successi, quattro ko). Il blitz esterno di Turi un biglietto da visita non di poco conto per l’Amatori, di cui le migliori rappresentanti sono l’alzatrice Costantino, la banda De Nicolò e la centrale Francklin. Un confronto che rappresenta un altro esame da superare per una Flv quadrata e ormai rodata, il cui obiettivo rimane di fare il meglio possibile, senza proclami e approcciandosi una partita alla volta.