Saggio di Fine Anno per la Max Music Academy di Cerignola

Si è svolto martedì scorso, 24 giugno c.a., il Concerto/Saggio di fine Anno Accademico della Max Music Academy di Cerignola, nella splendida location di Giardini Jemma Resort. Per il 24esimo anno consecutivo, l’accademia ofantina ha dato la possibilità ai tanti allievi, di tutte le sezioni, di potersi esibire di fronte al grande pubblico, composto da parenti, curiosi e appassionati.

Diversi i premi consegnati, tra i quali i best performance a Giorgia Pirro, Dalila Angiolino, Antonio Amoruso e Antonio Stringaro, le borse di studio per Serena Alicinio e Luana Longo (recentemente Vincitrici con il primo posto assoluto al Concorso Nazionale Umberto Giordano – Foggia – nella Categoria Basso Elettrico), e le borse di studio di categoria kids a Francesca Maselli e Luigi Di Gennaro.

L’evento, presentato da Lele Procida, storica voce di Love FM, ha quale obiettivo, ormai da oltre vent’anni, quello di creare un vivaio di nuovi talenti, in un ambiente culturale e musicale che sembra essere sempre più arido. Il direttore artistico, nonché fondatore della Max Music Academy, Massimo De Laurentis, si dice ancora una volta soddisfatto, nonostante le tante difficoltà del periodo storico: “Da oltre 3 anni Cerignola non ha una sede teatrale pubblica che possa ospitare eventi come questi (e tanti simili, come saggi per scuole di ballo, ad esempio), né tanto meno una convenzione comunale che possa agevolare le spese di organizzazione. Tutte le realtà come la nostra sono costrette a organizzare saggi e concerti di fine anno fuori sede. In una città di circa 60 mila abitanti è inammissibile“.