Salvemini e Romano al Benevento, altra forte plusvalenza per il Cerignola

Manca solo l’ufficialità, ma ormai è tutto definito: il Cerignola ha ceduto al Benevento le prestazioni sportive dei calciatori Francesco Salvemini e Raffaele Romano. Nella giornata di martedì, il direttore tecnico dei sanniti Marcello Carli è giunto appositamente sul Tavoliere per incontrare il ds ofantino Di Toro e concludere rapidamente l’operazione, anticipando la concorrenza e assicurando così due pedine importanti per la nuova rosa dei campani. Se Salvemini è reduce dal record delle marcature personali realizzato nell’ultima stagione, abbinato ad una rilevanza enorme tecnico-tattica nell’economia di squadra, Romano è diventato nel corso dei mesi un pilastro dell’Audace. Partito indietro nelle gerarchie, in ragione di diversi infortuni registrati nel reparto difensivo, da gennaio in poi il ragazzo prelevato la scorsa estate dal Frosinone si è rivelato inamovibile. Braccetto di destra, dotato di grande corsa e tecnica in fase offensiva ma pronto a ripiegare velocemente per difendere, con perfette diagonali e una strutturata consistenza fisica. Il classe 2005 è stato uno dei migliori giovani emersi nel girone C e saluterà dopo aver collezionato 21 presenze fra campionato e playoff, segnando la sua prima rete fra i professionisti a Messina lo scorso 5 gennaio, nell’incontro finito 1-3 per le ‘cicogne’.

Attenendo le cifre ufficiali, la doppia cessione senza dubbio porterà nelle casse del club del presidente Grieco un introito non da poco, con una quota parte che sarà poi reinvestita nel mercato in entrata, un ulteriore esempio delle ottime scelte e della lungimirante programmazione svolta dalla dirigenza.

Intanto i gialloblù hanno conosciuto data e ora del primo appuntamento ufficiale dell’annata 2025/2026: la sfida con l’Avellino nel turno preliminare di coppa Italia Frecciarossa si disputerà domenica 10 agosto alle ore 20.30. Se (come probabile) il “Partenio-Lombardi” non dovesse essere disponibile per via dei lavori di adeguamento alla cadetteria, due le opzioni praticabili: o un’altra sede – si parla di Frosinone – oppure si procederà all’inversione di campo, con la possibilità di disputare il match al “Monterisi”. Nello stabilire poi il tabellone definitivo della competizione, c’è stata una modifica rispetto a quanto previsto in origine: la vincente del confronto non affronterà nei trentaduesimi di finale il Cagliari, bensì il Verona, con il match fissato lunedì 18 agosto alle 18 allo stadio “Bentegodi”. Per il Cerignola però è ancora presto per pensarci, ora la concentrazione è rivolta sull’allestimento della rosa, attendendo anche la risposta di mister Raffaele, in arrivo nel weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana. (tratto da l’edicola del 26/06/25)