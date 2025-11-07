Contattaci al 3286684015
    HomeNotizieAttualità"Salviamo insieme il Gelato artigianale": ieri la consegna degli attestati di partecipazione

    “Salviamo insieme il Gelato artigianale”: ieri la consegna degli attestati di partecipazione

    Il corso è stato promosso dal Maestro Luigi Perrucci e ha visto la partecipazione degli allievi dell'Alberghiero del "Pavoncelli" e del Cnos-Fap di Cerignola

    Attualità

    Pubblicato il

    da Laura Losito
    Si è svolta ieri mattina, presso l’aula consiliare del comune di Cerignola, la consegna degli attestati di partecipazione al corso “Salviamo insieme il gelato Artigianale-tra Ricerca, Innovazione, Benessere e Tradizione”. Promotore di questa iniziativa il Maestro Luigi Perrucci, affermato artigiano del gusto della nostra città, che ha pensato di celebrare con questo progetto i dieci anni della sua Scuola di gelato 2.0. In un percorso formativo fatto di tecnica, conoscenza, precisione e qualità, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Pavoncelli” e del “Cnos-Fap” di Cerignola si sono cimentati in una esperienza innovativa, alla scoperta di un’arte che omaggia il nostro Made in Italy. Non solo, il corso ha visto anche la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, città siciliana nota per la preparazione “a freddo” del suo cioccolato.

    Dalla fusione del finissimo cioccolato modicano e dal gusto gianduia tipico torinese è nato il cioccolatino Cerimò, attentamente studiato dal Maestro Perrucci per omaggiare tutti coloro che, dopo essere emigrati in Piemonte per lavoro, ritornati a Cerignola hanno sentito il bisogno di ritrovare il gusto torinese nei sapori della propria terra. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha espresso tutto il suo orgoglio per la riuscita di questo progetto, congratulandosi con il Maestro Perrucci per la sua eccellente professionalità e con tutti i ragazzi presenti per essere stati simbolo di una Cerignola vitale e dinamica, aperta al confronto e alla riscoperta dei valori dell’artigianato.

    “La manifestazione di oggi è molto significativa perché esprime ancora una volta la grande vitalità della nostra città. Questo è un esempio di cultura: la cultura è creatività e la creatività è intelligenza”, ha detto Bonito. Pari riconoscenza per i ragazzi è stata espressa dalla dirigenza del Cnos-Fap di Cerignola, che ha ritenuto l’esperienza un’occasione altamente formativa per i suoi studenti, ispirando in loro passione e fiducia nelle proprie possibilità e ampliando nuovi orizzonti di crescita professionale.

