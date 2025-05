Salvini taglia-fondi, Cia Puglia: “Strade dell’agricoltura sempre più pericolose”

In Puglia, dall’estremo più a nord del Foggiano alla punta più a Sud del Salento, si estende complessivamente per 8.237 km la rete delle strade provinciali gestita dalle Province e dall’Area Metropolitana di Bari. La rete più estesa, e quindi anche la più onerosa da manutenere, è quella della Provincia di Foggia: 2850 km di arterie viarie che collegano i centri della pianura alle grandi zone rurali, fino ai borghi delle aree interne e ai paesi montani del Gargano e dei Monti Dauni. A seguire ci sono l’Area Metropolitana di Bari con 1700 km, la Provincia di Lecce con 1291 km, la BAT con 1026, Brindisi con 930 km e Taranto con 440 km. Nella Legge di Bilancio e nel Milleproroghe, le risorse già assegnate per manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti stradali provinciali hanno subito un taglio pari a circa il 70%. A rischio, come ha evidenziato l’UPI, Unione Province d’Italia, è innanzitutto la sicurezza di cittadini e lavoratori che si spostano quotidianamente, ma non solo.

Nicola Cantatore, direttore provinciale di CIA Capitanata: “Rischia di essere ulteriormente compromessa la piena agibilità e l’efficienza di arterie fondamentali sia per la sicurezza dei lavoratori che si spostano sul territorio sia per il trasporto dei prodotti delle aziende agricole, con tempi di percorrenza e spese che, di conseguenza, sono destinati ad aumentare. La Provincia di Foggia, avendo più chilometri di strade provinciali rispetto a tutte le altre, sarà la più penalizzata poiché si prevede che i tagli operati dal ministro Salvini per finanziare il ponte sullo Stretto di Messina ammontino a poco meno di 6 milioni di euro su un totale di 8,4 milioni previsti prima del taglio”.

Angelo Miano, presidente provinciale di CIA Capitanata: “Le zone più penalizzate sono quelle rurali e le aree interne, che già scontano rilevanti lacune infrastrutturali e di servizi. Le zone interne del Gargano e dei Monti Dauni sono quelle che necessitano di maggiori interventi, poiché le strade in condizione di dissesto e al limite della impraticabilità sono davvero moltissime, ma problemi non mancano nemmeno nelle zone rurali fortemente vocate all’agricoltura come quelle di Foggia, Lucera, Manfredonia, Cerignola e San Severo”. Per il Barese, i tagli si portano via 5,4 milioni di euro; a Lecce sottratti 5 milioni di euro; 3,2 milioni in meno per Taranto; -2,6 a Brindisi e taglio di 2 milioni di euro per la Bat.

Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani: “La situazione delle strade provinciali presenta fortissime criticità in tutta la Puglia. Condividiamo le preoccupazioni dell’Unione Province d’Italia e l’appello al Governo, in particolare al dicastero dei Trasporti retto dal ministro Salvini, affinché gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle ‘strade dell’agricoltura’, quelle sulle quali viaggiano merci, mezzi e soprattutto lavoratrici e lavoratori, possano essere attuati senza tagli. Non si può fare cassa sulla sicurezza! È un assurdo varare nuove regole sul codice della strada e permettere che le strade su cui vigono quelle regole siano in condizioni tali da mettere a rischio la vita delle persone e costituire una zavorra per lo sviluppo economico delle tante aziende agricole, agrituristiche e zootecniche del nostro territorio”.