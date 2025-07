Samuele Borgia nuovo preparatore atletico della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’ingresso nello staff tecnico di Samuele Borgia, che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico della prima squadra per la stagione 2025/2026 in Serie B1. Una figura di grande competenza ed esperienza, pronta a mettere le proprie conoscenze al servizio del gruppo fucsia in vista della nuova sfida in un campionato nazionale. Samuele Borgia è laureato in Scienze Motorie e attualmente insegnante di Educazione Fisica. Vanta un ricco percorso professionale che lo ha visto impegnato in realtà di alto livello sportivo: preparatore fisico presso il Circolo Tennis Barletta, dove segue atleti agonisti di tennis e padel; preparatore fisico per la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP); esperienza nella preparazione atletica di squadre di pallavolo e basket, militanti nei campionati di Serie C e B2.

“Siamo felici di accogliere Samuele all’interno della nostra squadra – dichiara il vicepresidente Pierluigi Lapollo -. Il suo profilo si distingue per professionalità, metodo e versatilità, frutto di un percorso solido nel mondo dello sport ad alti livelli. La preparazione fisica sarà uno dei nostri punti di forza in B1, e crediamo che Samuele sia la persona giusta per garantire qualità e continuità al nostro lavoro”. Lo stesso Samuele Borgia si è detto entusiasta della nuova avventura: “Sono onorato di entrare a far parte di una società così ambiziosa e organizzata. Porto con me competenze maturate in diversi ambiti e ho voglia di dare il massimo per accompagnare la squadra in un percorso di crescita atletica e mentale”. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dello staff tecnico, nell’ottica di affrontare il campionato di Serie B1 con struttura e ambizione.