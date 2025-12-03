Contattaci al 3286684015
    Sanitaservice, approvati avvisi pubblici e nuove procedure selettive

    Si ricercano 16 ausiliari/pulitori, 9 soccorritori e tre autisti di ambulanza. A partire da oggi è possibile inoltrare le candidature, scadenza fissata alle 12.59 dell'8 gennaio

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Ieri Sanitaservice, a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali e del successivo assenso da parte del Socio Unico, ha formalmente approvato i nuovi avvisi pubblici e indetto le relative procedure selettive. Un passaggio significativo che si inserisce in un percorso di rafforzamento dell’organizzazione interna e di miglioramento dell’efficienza amministrativa. Un impegno concreto volto a rendere i processi più trasparenti, ordinati e tempestivi, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più qualificati e rispondenti ai bisogni della comunità.

    GLI AVVISI PUBBLICI APPROVATI:

    • avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 16 ausiliari/pulitori – categoria a – posizione a – contratto CCNL Sanità Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS (di cui n. 3 unità riservate ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della l. 68/99).
    • avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 soccorritori nel sistema di emergenza/urgenza – categoria b -posizione b – contratto Ccnl Sanità Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS.
    • avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 autisti di ambulanza nel sistema di emergenza/urgenza – categoria c – posizione c – contratto CCNL Sanità Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS.

    “Con queste procedure – dichiara Angelo Tomaro Amministratore Unico di Sanitaservice –puntiamo a rafforzare il personale, migliorare la qualità delle attività svolte e rendere l’intera struttura sempre più efficiente, moderna e vicina alle esigenze della cittadinanza. Investire sulle risorse umane – conclude Tomaro – significa investire sulla capacità dell’Azienda di garantire servizi migliori e più tempestivi, in sinergia con la programmazione di ASL Foggia”.

    MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

    A partire dal 3 dicembre 2025, le candidature potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato: https://sanitaservice.ilmiotest.it/

    L’accesso sarà consentito previa registrazione e autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Una volta autenticato, l’utente potrà selezionare il profilo professionale di interesse e compilare il relativo format online. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:59 dell’8 gennaio 2026.

    Ultimora

    Attualità

    Urologia del “Tatarella” di Cerignola, avviata la nuova procedura mini-invasiva iTind

    La Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola ha eseguito oggi...
    Attualità

    La biblioteca di comunità di Cerignola si sposta nell’ex Liceo Classico

    A partire da martedì 9 dicembre 2025 tutte le attività e i servizi rivolti...
    Attualità

    A rischio chiusura la scuola a Tressanti. I genitori sono in presidio

    Il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, rischia di essere chiuso. Sono in corso...
    Cultura

    Scandalo: Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Mercadante di Cerignola

    Cosa succede quando una donna decide di infrangere le regole non scritte della società?Cosa...
    Attualità

    Il GAL Tavoliere presenta la Strategia di Sviluppo Locale per il CSR 2023–2027

    Il GAL Tavoliere invita cittadini, enti locali, operatori economici e rappresentanti del terzo settore...
    Politica

    Pulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

    Da oggi 1° dicembre parte un piano più strutturato di pulizia delle strade di...

