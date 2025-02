Sanremo 2025: gossip e polemiche, il Festival è già al centro dell’attenzione

Mancano ancora alcuni giorni all’inizio della kermesse più attesa dell’anno, ma già si parla di Sanremo 2025 come di un’edizione ricca di colpi di scena. Tra gossip, scontri e decisioni discusse, il Festival non si smentisce: oltre alla musica, il dibattito intorno all’Ariston è già caldo. Non stupisce, quindi, che tra gli argomenti più cercati di questa edizione ci siano anche le quote Sanremo 2025, non solo per gli appassionati di scommesse, ma come indice di curiosità per capire chi si aggiudicherà il podio di questa edizione turbolenta. Tutto è iniziato quando Carlo Conti ha annunciato un Sanremo 2025 “intimo”, caratterizzato da canzoni capaci di esplorare l’universo personale e lasciare da parte tematiche sociali o politiche: il pubblico si è diviso. C’era chi apprezzava l’intenzione di portare al centro della scena emozioni e storie quotidiane, e chi invece criticava l’esclusione di temi più ampi e rilevanti, come immigrazione e conflitti globali.

Le scelte artistiche, insomma, hanno scatenato una vera e propria frattura. Molti si chiedono se questa “leggerezza” sia un tentativo di evitare dibattiti troppo accesi o una decisione strategica per attirare un pubblico più ampio. Qualunque sia la risposta, la polemica non si è fatta attendere, con il rischio che questa narrazione domini la scena a scapito della musica. Ad alimentare ulteriormente il fuoco mediatico è stato il rifiuto di Annalisa, una delle artiste più amate dal pubblico italiano, che avrebbe declinato l’invito a co-condurre il Festival. Secondo indiscrezioni, la cantante si sarebbe tirata indietro dopo aver scoperto i nomi dei suoi compagni di palco. La frase attribuita ad Annalisa, “Io con quelli non ci salgo”, ha scatenato un’ondata di commenti e speculazioni sui social, facendo crescere il mistero attorno a una decisione che, vera o presunta, sta già facendo discutere. Non meno controversa è la vicenda di Emis Killa, che ha ufficializzato il suo ritiro dal Festival. Il rapper si è trovato coinvolto in un’indagine su rapporti con le tifoserie organizzate di Inter e Milan e ha preferito fare un passo indietro, dichiarando di voler lasciare che la giustizia faccia il suo corso. Questo ritiro ha rappresentato un duro colpo per Carlo Conti, che contava sulla presenza dell’artista per arricchire la lineup di quest’anno.

Come se non bastasse, anche Fedez è al centro di una bufera mediatica, stavolta legata a questioni personali che rischiano di offuscare la sua partecipazione al Festival. Le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla presunta relazione extraconiugale del rapper hanno infiammato il web e i media. Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha risposto pubblicamente per difendere la sua famiglia, ma la polemica non sembra destinata a spegnersi presto. C’è chi ipotizza addirittura che questa situazione possa portare a un ritiro di Fedez dal Festival, anche se al momento non ci sono conferme in merito. Nel frattempo, il gossip attorno al Festival di Sanremo si arricchisce di nuovi capitoli, confermando una regola non scritta: non esiste Sanremo senza scandali. Nonostante tutto, c’è ancora chi spera che questa edizione riesca a riportare la musica al centro. La macchina del Festival, però, sembra alimentarsi delle sue stesse contraddizioni. Il gossip e le polemiche fanno parte del “gioco” e, paradossalmente, sono uno dei motivi per cui il pubblico non può fare a meno di seguirlo. Dall’11 al 15 febbraio, gli schermi saranno accesi e l’attenzione sarà puntata sull’Ariston. Tra emozioni, esibizioni e immancabili colpi di scena, Sanremo 2025 promette di essere un’edizione indimenticabile, nel bene e nel male. Non resta che attendere per vedere quali altre sorprese ci riserverà questa 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.