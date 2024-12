Saverio Gaeta il 28 dicembre a Cerignola in una conferenza incentrata su Maria

Si sente parlare spesso di “Apocalisse” intendendo “Catastrofe”. Mentre il vero senso è: Rivelazione. Ma di che cosa? Di eventi letti alla luce di Dio, della Scrittura che illumina i nostri fatti all’interno della Chiesa. Poiché i nostri tempi sono tremendi è il Cielo che ci viene incontro non nell”Angelo novus” citato da Walter Benjamin, che a sua volta cita un’opera pittorica di Klee, bensì una donna che attraverso progetti di pace ci rivela la via per arrivare con Lei non alla distruzione, ma alla costruzione di un mondo nuovo: il tempo nuovo della pace. Questa donna si chiama Maria. È il tempo della speranza e non della catastrofe a buon mercato. Occorre solo seguirla come l’unica “influencer” della nostra vita. È questo il senso della conferenza che si terrà Sabato 28 Dicembre p.v. ore 19.00 a San Trifone. Relatore: Saverio Gaeta. Titolo: Da Fatima a Medjugorje: luoghi di catastrofe o speranza per il mondo?