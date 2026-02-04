Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale

Si è svolto nello scorso weekend a Foggia, presso il dopolavoro ferroviario, il campionato provinciale di scacchi 2026. Il torneo, organizzato dai colleghi dell’AD Scacchi Foggia, ha visto la partecipazione di giocatori provenienti dalla Liguria, dalla Campania e anche dalla Lombardia. Torneo combattutissimo: il titolo di Campione provinciale è andato al Foggiano, Candidato Maestro, Rocco Di Gianni, che si aggiudica il titolo per l’ottava volta. Secondo posto per il nostro Luigi Ciavarra a pari punti, ma secondo per spareggio bucholz. Si aggiudica il titolo di Campionessa provinciale, per il secondo anno consecutivo, la Cerignolana Maria Carla Disanto, studentessa quindicenne dell’istituto Righi di Cerignola. Ragazza tenace e competitiva, ama gli scacchi e mostra grossi margini di miglioramento.

Da segnalare la straordinaria prestazione del quattordicenne Cerignolano Alessandro Setteducati, al suo primo torneo, che si piazza quinto assoluto, anche lui a pari punti con il primo. Una prestazione strepitosa e meritata, ma non inaspettata, viste le doti di Alessandro che da circa due mesi frequenta il nostro circolo. L’asd Cerignola Scacchi è fiera ed orgogliosa dei propri ragazzi che a breve saranno impegnati nei campionati sportivi studenteschi di scacchi. Nonostante le mille difficoltà, continuiamo a diffondere questa magnifica disciplina, soprattutto tra i giovani. Attualmente stiamo svolgendo corsi presso il liceo scientifico Einstein e la scuola primaria Marconi. Siamo alla ricerca di una sede gratuita e di gradite sponsorizzazioni per programmare le future attività.