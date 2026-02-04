Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportAltri SportScacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale

    Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale

    Altri ottimi risultati per l'Asd Cerignola Scacchi: secondo Luigi Ciavarra, quinto Alessandro Setteducati

    SportAltri Sport

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Si è svolto nello scorso weekend a Foggia, presso il dopolavoro ferroviario, il campionato provinciale di scacchi 2026. Il torneo, organizzato dai colleghi dell’AD Scacchi Foggia, ha visto la partecipazione di giocatori provenienti dalla Liguria, dalla Campania e anche dalla Lombardia. Torneo combattutissimo: il titolo di Campione provinciale è andato al Foggiano, Candidato Maestro, Rocco Di Gianni, che si aggiudica il titolo per l’ottava volta. Secondo posto per il nostro Luigi Ciavarra a pari punti, ma secondo per spareggio bucholz. Si aggiudica il titolo di Campionessa provinciale, per il secondo anno consecutivo, la Cerignolana Maria Carla Disanto, studentessa quindicenne dell’istituto Righi di Cerignola. Ragazza tenace e competitiva, ama gli scacchi e mostra grossi margini di miglioramento.

    Da segnalare la straordinaria prestazione del quattordicenne Cerignolano Alessandro Setteducati, al suo primo torneo, che si piazza quinto assoluto, anche lui a pari punti con il primo. Una prestazione strepitosa e meritata, ma non inaspettata, viste le doti di Alessandro che da circa due mesi frequenta il nostro circolo. L’asd Cerignola Scacchi è fiera ed orgogliosa dei propri ragazzi che a breve saranno impegnati nei campionati sportivi studenteschi di scacchi. Nonostante le mille difficoltà, continuiamo a diffondere questa magnifica disciplina, soprattutto tra i giovani. Attualmente stiamo svolgendo corsi presso il liceo scientifico Einstein e la scuola primaria Marconi. Siamo alla ricerca di una sede gratuita e di gradite sponsorizzazioni per programmare le future attività.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Italia

    Il gran finale di Champions: tutte le statistiche del girone unico

    Il nuovo format del torneo a girone unico ci regala tantissime sorprese soprattutto nella...
    Cronaca

    Spari in A16 nei pressi di Cerignola per assaltare un tir carico di carne e alimenti

    Un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne, è stato assaltato la...
    Cronaca

    False identità create con intelligenza artificiale, scoperta truffa all’Inps

    Avrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico...
    Attualità

    Il tempo ritrovato: progetto di recupero dell’ex Convento degli Agostiniani

    Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi...
    Calcio

    Gli arrivi in prestito di Iervolino e Tarantino hanno chiuso il mercato invernale del Cerignola

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla U.S....
    Cultura

    Aperte le iscrizioni al Premio Zingarelli 2026: dai voce alle tue parole

    È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla XVIII edizione del Premio Letterario Nazionale...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Italia

    Il gran finale di Champions: tutte le statistiche del girone unico

    Il nuovo format del torneo a girone unico ci regala tantissime sorprese soprattutto nella...
    Cronaca

    Spari in A16 nei pressi di Cerignola per assaltare un tir carico di carne e alimenti

    Un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne, è stato assaltato la...
    Cronaca

    False identità create con intelligenza artificiale, scoperta truffa all’Inps

    Avrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)