Scandalo: Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Mercadante di Cerignola

Cosa succede quando una donna decide di infrangere le regole non scritte della società?Cosa accade quando l’amore – o il desiderio – non rispetta i confini che gli altri hanno tracciato per noi? “Scandalo” arriva al Teatro Mercadante per raccontare una storia di libertà, coraggio e ribellione. Sul palco, due protagonisti d’eccezione: Anna Valle e Gianmarco Saurino, diretti dalla penna e dalla regia di Ivan Cotroneo, in una commedia brillante che promette di far riflettere e sorridere, provocare e commuovere.

Laura ha cinquant’anni ed è una scrittrice. Ma per il mondo – letterario e non – è stata soprattutto la “sposa bambina” di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, Goffredo, recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, appena fuori Roma, Laura vive in una sorta di limbo. In compagnia della sua editor Giulia, di un vicino, Roberto, e con l’aiuto di Maria, una ragazza che vive in casa, sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere. Sostanzialmente è sola, prigioniera del ricordo e dell’ombra ingombrante del marito. Fino a quando in casa non arriva Andrea. Andrea è un giovane uomo che Goffredo, prima di morire, aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. È diretto, sfrontato, audace. E tra lui e Laura c’è una differenza di età di 24 anni, esattamente gli stessi che separavano Laura da Goffredo quando si conobbero. All’epoca, la giovane Laura aveva fatto scandalo per la sua relazione con un uomo famoso e più grande di lei. Ora, i ruoli si sono invertiti. E Laura sa esattamente lo scandalo che provocherà nel momento stesso in cui le sue labbra si avvicineranno a quelle di Andrea. E niente sarà più come prima.

Anna Valle, amatissima dal pubblico televisivo e teatrale, presta il suo talento e la sua eleganza al personaggio di Laura, donna complessa, fragile e coraggiosa allo stesso tempo. Al suo fianco, Gianmarco Saurino – tra i volti più apprezzati del panorama italiano – dà vita ad Andrea con la sua energia e il suo carisma. Completano il cast Orsetta De Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella, in una commedia corale dove ogni personaggio contribuisce a costruire un mosaico di relazioni, tensioni e verità nascoste. Scrittore, sceneggiatore e regista tra i più apprezzati del panorama italiano, Ivan Cotroneo firma sia il testo che la regia di “Scandalo”. La sua penna affilata e ironica affronta temi delicati con intelligenza e leggerezza: il giudizio della società, il doppio standard applicato alle donne, il coraggio di vivere secondo le proprie regole.

I biglietti per assistere a “Scandalo” sono disponibili:

Online su vivaticket.it

su vivaticket.it Biblioteca comunale di Cerignola

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di assistere a una commedia intelligente, divertente e provocatoria con due protagonisti d’eccezione!