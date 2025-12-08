“Scandalo” ha conquistato il Teatro Mercadante di Cerignola

Mercoledì sera il Teatro Mercadante si è riempito di risate, applausi e riflessioni. “Scandalo”, la brillante commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, ha conquistato un pubblico numeroso che ha riempito la sala in ogni ordine di posti, confermando ancora una volta il grande interesse del pubblico per il teatro di qualità. Anna Valle e Gianmarco Saurino hanno regalato una serata indimenticabile, dimostrando una chimica scenica straordinaria e un’interpretazione che ha saputo far ridere, commuovere e soprattutto far pensare. Il teatro si è presentato gremito per accogliere questa commedia intelligente e provocatoria. Pochissimi i posti rimasti vuoti, segno del grande appeal che la coppia Valle-Saurino e la firma di Ivan Cotroneo esercitano sul pubblico. Un successo che conferma l’ottimo momento della stagione teatrale del Mercadante. Il pubblico ha dimostrato ancora una volta di apprezzare il teatro di qualità, rispondendo con entusiasmo a una proposta che mescola brillantezza, profondità e attualità.

La commedia ha funzionato alla perfezione. Dal primo all’ultimo minuto, il pubblico è stato letteralmente rapito dalla storia di Laura e Andrea, dai loro dialoghi pungenti, dalle situazioni brillanti che Ivan Cotroneo ha costruito con maestria attorno al tema dello scandalo e delle convenzioni sociali. Le risate hanno accompagnato tutta la serata, alternate a momenti di autentica commozione e riflessione. Perché “Scandalo” è sì una commedia brillante, ma è anche un invito a interrogarsi sui doppi standard con cui la società continua a giudicare le donne, sull’età, sulla libertà di amare chi si vuole. E alla fine, immancabile, è arrivata la standing ovation: il pubblico si è alzato in piedi per tributare agli attori un caloroso applauso, segno di un apprezzamento sincero e profondo. Anna Valle ha dato vita a Laura con una delicatezza e una forza straordinarie. Il suo personaggio – donna di cinquant’anni, scrittrice, vedova di un grande autore – è complesso, fragile e coraggioso allo stesso tempo. Valle ha saputo restituirne ogni sfumatura, conquistando il pubblico con la sua eleganza e la sua intensità emotiva. Al suo fianco, Gianmarco Saurino ha interpretato Andrea con energia, sfrontatezza e una naturale simpatia che lo hanno reso immediatamente amato dal pubblico. La chimica tra i due protagonisti era palpabile, rendendo credibile e coinvolgente la relazione al centro della storia. Ottima anche la prova del resto del cast – Orsetta De Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella – che hanno contribuito a creare un insieme corale perfettamente equilibrato.

Quello che rende “Scandalo” uno spettacolo speciale è la sua capacità di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Ivan Cotroneo ha costruito una commedia brillante che affronta con intelligenza e ironia temi importanti: il giudizio sociale, la libertà delle donne, il coraggio di vivere secondo le proprie regole. La storia di Laura – prima “sposa bambina” di un uomo più grande, poi donna matura che si innamora di un ragazzo più giovane – diventa uno specchio in cui riflettere le ipocrisie della nostra società. Perché se un uomo maturo con una donna giovane è normale, una donna matura con un uomo giovane è ancora, per molti, uno scandalo. Con “Scandalo”, il Teatro Mercadante aggiunge un altro grande successo alla sua stagione 2025/2026. Una programmazione che continua a regalare serate di alto livello, confermando il Mercadante come punto di riferimento culturale per Cerignola e l’intero territorio. E la stagione è ancora lunga: tanti altri appuntamenti imperdibili vi aspettano. Non lasciatevi sfuggire le prossime occasioni!