“Scrivo per…” la situazione insostenibile del canale Lagrimaro a Cerignola

Torna la rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni dei lettori: in questa occasione, diamo spazio ad una mail giunta in redazione, nella quale si affronta l’annoso e delicato problema del canale Lagrimaro in Zona Industriale. Fra scarichi di lavorazione e odori nauseabondi, ci si chiede come mai non si intervenga decisamente, in modo da preservare anche la salute di chi lavora nell’area a destinazione produttiva della città. Di seguito il testo integrale.

La situazione del Canale Lagrimaro ha superato ogni limite di decenza. La puzza che si leva dal canale è indescrivibile e insostenibile: una miscela nauseabonda tra scarichi fognari e sostanze chimiche industriali che sta invadendo l’intera area per chilometri e chilometri. In tutta la zona ci sono aziende, uffici, capannoni e centinaia di persone che ogni giorno provano a lavorare in condizioni disumane, costrette a respirare un’aria che sembra tossica. Come si può fare impresa e garantire la sicurezza dei lavoratori in questo schifo? Chilometri di zona industriale invasi da una puzza indescrivibile (tra chimico e fogna) proveniente dal Canale Lagrimaro a Cerignola, aziende e lavoratori costretti a subire questo miasma tossico ogni giorno. Ma nessuno controlla cosa finisce in quel canale? Non si può più far finta di nulla. Chiediamo controlli a tappeto sugli scarichi abusivi e interventi immediati!