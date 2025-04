“Scrivo per…” la sporcizia totale nei pressi della scuola ‘Carducci’ | Foto

Torna la rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni dei lettori: oggi diamo spazio ad una accorata richiesta giunta da una mamma di un frequentante l’Istituto “Carducci-Paolillo”. Nella comunicazione, si denuncia la sporcizia ormai dilagante nei pressi del plesso storico di via Egmont, fra rifiuti ed escrementi canini, invitando chi di dovere a prendere provvedimenti e a bonificare, per quanto possibile, l’area. Di seguito la nota integrale arrivata in redazione.

Salve, sono una mamma rappresentante dell’Istituto Carducci-Paolillo: mi rivolgo a voi per esporre un problema che oramai è diventato parte del quotidiano, nello specifico sto parlando del plesso Carducci. Una scuola completamente abbandonata a sé stessa. In tutta l’area circostante è pieno di cacche di animali e di sporcizia. Per i bambini e per noi genitori la situazione è diventata insostenibile! Ogni giorno siamo costretti a camminare e far camminare i bambini in punta di piedi e spesse volte non basta, perché c’è sempre un malcapitato che schiaccia gli escrementi, costringendoci a riportare i bambini a casa per ripulirli. Per non parlare dell’aspetto igienico-sanitario alquanto pericoloso a cui vengono esposti i nostri figli! É assurdo tutto questo! Visto che nessuna istituzione ha voglia di ascoltarci, chiedo che venga sollevato il problema da voi. Allego foto a dimostrazione che quanto appena detto sia assolutamente veritiero, tale scempio è presente ogni giorno, in tutto il perimetro della scuola.

Questo slideshow richiede JavaScript.