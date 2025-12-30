Contattaci al 3286684015
    "Scrivo per..." una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità

    “Scrivo per…” una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità

    Giunta in redazione la denuncia di un cittadino su una situazione di serio pericolo in località Canneto Nuovo, con tanto di documentazione fotografica

    Torna la rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni dei cittadini. In questa occasione, diamo spazio a quella di un cittadino riguardante la presenza di una discarica abusiva presente in località Canneto Nuovo, che costituisce un pericolo dal punto di vista ambientale e non soltanto.

    «A causa dell’immondizia che si è accumulata, c’è stato un restringimento della strada che costringe gli automobilisti a spostarsi verso il centro della carreggiata», afferma il cittadino al nostro sito, con foto che testimoniano il disagio. «Nella malaugurata ipotesi accada un incidente, chi ne risponderebbe?», incalza, evidenziando come la situazione ricada all’altezza di un incrocio già di per sé pericoloso. «È una situazione che si trascina da qualche anno, ma che negli ultimi mesi ha visto un’intensificazione del fenomeno, nel senso che è aumentata via via sia la quantità di spazzatura che la superficie da essa occupata. Un altro aspetto da considerare è che questa è una zona non lontana dal centro abitato, siamo a circa 1,5 km dal macello. È inoltre una zona di passaggio e anche abitata, ci sono diverse case. È frequentata da ciclisti, è l’unica strada che conduce alla Chiesa di San Vito ed è uno snodo che porta anche alla vecchia via per Trinitapoli. Abbiamo visto poi che hanno iniziato a sversare rifiuti anche nei canali fognari». Una situazione, quella denunciataci dal nostro lettore, che rappresenta certamente un pericolo sul fronte ambientale ma non di meno anche su quello della viabilità.

