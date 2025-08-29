Contattaci al 3286684015
    HomeRubriche"Scrivo per..." una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore

    “Scrivo per…” una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore

    “Te, nome di polvere e stella”, composta dalla poetessa e scrittrice Yuleisy Cruz Lescano

    Torna in una versione speciale la rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni dei nostri lettori. Oggi diamo spazio alla poetessa e scrittrice Yuleisy Cruz Lescano, che ha composto una lirica in commemorazione del giovane agricoltore morto ieri nelle campagne di Cerignola, schiacciato dal ribaltamento di un trattore.

    “Te, nome di polvere e stella”

    Te, il tuo nome non ha suoni udibili,
    è una ferita che non chiama,
    una sillaba di morte consonante,
    un battesimo dato dalla terra,
    sottovoce, sotto zolla, sotto peso.

    Te, destinato a una stella inesplosa d’agosto,
    che il cielo ha dimenticato di nominare.
    Radice d’Africa sei, e radice che non urla,
    sei la fiamma che non chiede di ardere.

    Un trattore ti ha inghiottito

    come fa il buio col fiato,
    ti ha preso la schiena, l’orizzonte,
    ti ha restituito solo al silenzio.

    Lui, Te, e l’Altro,
    morti che già si conoscono
    come le note dello stesso spartito,
    ognuna una cicatrice nel campo,
    ognuna una pagina stracciata dal sole.

    Nessuno doma la zattera d’attesa
    su cui salpate ogni mattina.
    Nessuno ferma le tempeste impetuose
    che rapiscono il respiro e il nome.

    Sei caduto come un ramo spezzato
    prima della primavera,
    e nessuna mano ha fermato il gelo.

    Il fiume Ofanto, testimone cieco,
    ti ha visto sparire,
    ma non saprà mai raccontarti.

    Te, hai lasciato il cuore appeso a un ramo,
    e nessuno lo ha raccolto.

    Ho scritto questa poesia per dare voce a un dolore spesso invisibile, quello degli uomini e delle donne che lavorano la terra, nelle campagne di Cerignola e oltre, e che troppo spesso trovano la morte in silenzio, schiacciati da macchine che dovrebbero nutrirci. Il grave incidente di ieri mattina, che ha tolto la vita a un uomo africano alla guida di un trattore ribaltatosi, è solo l’ultimo di una lunga serie di tragedie che colpiscono chi coltiva la terra. La poesia vuole andare oltre i fatti, sfidare il silenzio che circonda queste morti e restituire dignità a chi, come “Te”, perde la vita senza un nome, senza un riconoscimento, destinato a diventare solo un’ombra nel racconto collettivo. Con immagini simboliche e metafore, ho cercato di trasformare il dolore in un grido sommesso, per ricordare che dietro ogni incidente c’è una storia umana, una radice che affonda lontano, un destino spezzato che non può più essere ignorato.

