Sebastiano Somma con “Lucio incontra Lucio” l’11 gennaio a Cerignola

Sabato 11 gennaio con sipario alle 20,30 nuovo appuntamento con la stagione teatrale del Mercadante di Cerignola. Sul palcoscenico del Cine teatro Roma salirà Sebastiano Somma con uno spettacolo dal titolo Lucio incontra Lucio: un progetto che prevede una performance di teatro canzone che narra la vita e la produzione di due artisti di fama nazionale e internazionale. Si tratta di Lucio Battisti e Lucio Dalla: il primo, tra i più grandi, influenti e innovativi cantanti italiani di sempre, è considerato una delle massime personalità nella storia della musica leggera italiana. Lucio Dalla invece, nato nello stesso anno e nello stesso mese con un giorno di differenza dal primo – 3 e 4 marzo 1943 -anch’egli, è stato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. La sua copiosa produzione artistica ha attraversato numerose fasi: dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d’autore, arrivando a varcare i confini dell’opera e della musica lirica.

Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Somma vede la presenza sul palco delle voci di Alfina Scorza, Elsa Baldini, Paola Forleo, Francesco Curcio e Marco De Gennaro, mentre ci saranno al pianoforte Gianmarco Santarpino al sax Aldo Vigorito, al contrabbasso Giuseppe La Pusata, alla batteria Lorenzo Guastaferro che racconteranno uno spaccato musicale dagli anni ’60 fino ai nostri giorni dove ancora risuonano melodie e ritmi dei due grandi cantautori. Come di consueto i biglietti sono in vendita presso il botteghino all’interno della Biblioteca comunale a Palazzo di città in piazza della Repubblica e il giorno dello spettacolo all’interno del teatro a partire dalle ore 18 oppure online su www.vivaticket.it. Si ricorda, inoltre, che, grazie a Puglia culture è possibile acquistare i biglietti anche con la Carta del docente per gli insegnanti e con la 18app per i giovani neomaggiorenni.

“E’ uno strumento che consente di avvicinare al teatro, soprattutto i diciottenni, per scoprire un mondo seducente composto da storie avvincenti e da trame accattivanti, oltre, come nel caso di Lucio incontra Lucio, a poter ascoltare ottima musica raccontata dalla sapiente e geniale vena artistica di Somma”, commenta il direttore artistico, Savino Zaba, che invita soprattutto i giovani titolari della carta “a utilizzarla per scoprire il teatro”.