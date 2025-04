Seconda sconfitta di fila per l’Audace Cerignola, l’Altamura prevale 1-0

Si ferma ancora l’Audace Cerignola, al “D’Angelo” il Team Altamura vince 1-0 col gol decisivo del figlio d’arte Ryduan Palermo. Nel suo classico 3-5-2, Raffaele ritrova Visentin e Coccia, al rientro dalla squalifica: Bianchini sostituisce lo squalificato Capomaggio a centrocampo, McJannet schierato interno sinistro con Cuppone a far coppia con Salvemini in avanti. Di Donato sceglie il 3-4-3, tridente assortito con Rolando-Grande-D’Amico. La prima occasione è a firma McJannet, che trova la deviazione in corner di Spina, in porta in luogo dello squalificato Viola. Prova a rispondere la formazione murgiana, la girata di testa di Rizzo sugli sviluppi di un corner non crea patemi a Greco. Intorno al quarto d’ora, una conclusione potente di Salvemini si perde alta sopra la traversa: i ritmi sono tutt’altro che esasperati, pur se gli ofantini detengono maggiormente il possesso, senza trovare particolari sbocchi. Si arriva così al 45′, quando su punizione Tascone imbecca Cuppone a segno di testa: tutto inutile però, perché si alza la bandierina del secondo assistente per fuorigioco. Intervallo a giungere dopo 1′ di recupero e punteggio fermo sullo 0-0.

L’inizio della ripresa vede i biancorossi più pimpanti e pericolosi: Greco deve impegnarsi e deviare con i pugni su Rolando (9′), poco più tardi la soluzione angolata di Mane va a lambire il palo alla destra del portiere dell’Audace. Allo scoccare dell’ora di gioco, Salvemini prova a giro, trovando una deviazione di casa in angolo. Palermo per Grande fra i padroni di casa la prima mossa dalle panchine, risponde Raffaele con Santarcangelo e Sainz-Maza rispettivamente per Salvemini e Bianchini. Rolando al 67′ raccoglie una sfera precedentemente respinta, il mancino a giro non scende abbastanza. Si accende la sfida, nell’ultimo quarto del suo cammino: Spina ferma quasi sulla linea la testata di Santarcangelo, al 72′ Volpe crossa dalla sinistra con il portiere a smanacciare ma Coccia non inquadra lo specchio in tuffo con la fronte. L’Altamura prima sfiora il vantaggio (Rolando a centimetri dal montante), poi lo trova al minuto 75: traversone dell’intraprendente Mane, Palermo di testa si avventa e supera Greco. Era appena entrato anche Achik, Volpe non trova la parabola giusta, i cambi per i gialloblù vengono ultimati con i subentri di D’Andrea e Ianzano. Succede poco o nulla nello spezzone finale, con le ‘cicogne’ ad incappare nella seconda sconfitta consecutiva.

Nessun esito rilevante ai fini della classifica, perché il Cerignola è già sicuro della seconda piazza: gara senza particolare mordente e forse motivazioni al minimo per i gialloblù, che sabato prossimo concluderanno la regular season ospitando un Latina aritmeticamente salvo al “Monterisi”, visto il successo odierno sul Potenza.

TEAM ALTAMURA-AUDACE CERIGNOLA 1-0

Team Altamura (3-4-3): Spina; Silletti, Rizzo, De Santis; Mane, Franco (87′ Bumbu), Grande (87′ Sabbatani), Di Benedetto (69′ Onofrietti); Rolando, Simone (63′ Palermo), D’Amico. A disposizione: Pane, Di Toma, Patruno, Sadiki, Pignataro, Celi, Ortisi, Lagonigro. Allenatore: Daniele Di Donato.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano, Gonnelli, Visentin; Coccia, Tascone, Bianchini (65′ Sainz-Maza), McJannet (80′ Ianzano), Volpe (80′ D’Andrea); Cuppone (75′ Achik), Salvemini (65′ Santarcangelo). A disposizione: Saracco, Fares, Russo, Ligi, Velasquez, Nicolao, Martinelli, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Reti: 75′ Palermo.

Ammoniti: Franco, Grande, Rolando (TA).

Angoli: 3-4. Fuorigioco: 1-3. Recuperi: 1′ pt, 4′ st.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Landoni (Trento)-Carella (L’Aquila). Quarto ufficiale: Liotta (Castellammare di Stabia).