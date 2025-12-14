Secondo pari di fila per l’Audace Cerignola, è 1-1 in casa del Team Altamura

Finisce senza vincitori né vinti il quarto derby di Puglia in stagione per il Cerignola, che tuttavia torna a casa con un punto che fa classifica, dà continuità al suo buon periodo di forma e gli consente di restare agganciato al treno che conduce ai playoff. L’Audace scende in campo al ‘D’Angelo’ con Maiuri che conferma per dieci undicesimi la formazione che domenica scorsa ha affrontato la Casertana, con Cocorocchio in luogo dello squalificato Martinelli. 3-4-3 per la Team Altamura di Devis Mangia, con Suazo al centro dell’attacco e Peschetola e Florio ad agire da ali. Il primo appunto sul taccuino corrisponde al goal che sblocca la gara. Sono gli ofantini a portarsi in vantaggio al minuto 11: Russo lancia in sovrapposizione sulla sinistra Paolucci, che la mette al centro, con lo sviluppo dell’azione che porta D’Orazio a concludere con un destro che non lascia scampo a Viola. È il terzo centro stagionale per l’ex SPAL, che conferma il suo ottimo momento. La partita prosegue senza particolari sussulti. Alla mezz’ora brutto scontro di gioco fra Iliev e l’altamurano Poli: il gioco resta fermo per diversi minuti, con entrambi i giocatori costretti infine al cambio (sostituiti rispettivamente da Greco e Curcio). Sul tramonto del primo tempo giunge la rete dei padroni di casa. Al secondo dei 6 minuti di recupero assegnati è Doumbia, approfittando di un disimpegno non impeccabile della retroguardia gialloblu, a mandare le squadre al riposo sull’1-1, con una potente conclusione da fuori area che beffa Greco, anche per via di una deviazione.

Ripresa che parte con una Team Altamura subito intraprendente, che si rende pericolosa al primo giro di lancette, con Grande che serve in area il neoentrato Simone: quest’ultimo però manca l’appuntamento con la conclusione. L’Audace si affaccia in area avversaria al 58’: Russo dalla sinistra crossa al centro, Vitale colpisce di testa lamentando di essere stato disturbato da un avversario. Maiuri si gioca la prima card per chiedere la revisione dell’intervento: tuttavia l’arbitro Gemelli non ravvisa gli estremi per il penalty. Gialloblù pericolosi al minuto 66 con una triangolazione fra Cretella, Gambale e Paolucci: quest’ultimo però, entrato in area, colpisce male la sfera che finisce alta sulla traversa. Rispondono i murgiani tre minuti dopo con il vivace Grande, che dal limite dell’area chiama Greco all’intervento in respinta. Al 71’ padroni di casa di nuovo pericolosi con Agostinelli, appena subentrato, che schiaccia fuori di testa a lato di poco su cross dalla destra di Simone. Al 78’ difesa del Cerignola ancora in affanno, con Agostinelli solo e libero in area di concludere: Greco respinge, tuttavia l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. All’81’ è Paolucci a far correre un brivido lungo la schiena dei tifosi di casa, con un potente tiro dal limite che esce a lato di un soffio. Nel secondo dei 5 minuti di recupero assegnati, i biancorossi di casa restano in 10 per l’espulsione (secondo giallo) di Mogentale, il quale atterra Paolucci che stava per ripartire. C’è spazio per la seconda e ultima card al FVS da parte dell’Audace, per un sospetto fallo di mano in area di un difensore murgiano su tentativo di cross al centro di Cuppone. Anche in questo caso il signor Gemelli non ravvisa alcunché, decretando invece la fine delle ostilità.

Termina in parità, 1-1, al ‘Tonino D’Angelo’ di Altamura, con il Cerignola che ferma a tre la striscia di vittorie consecutive in trasferta ma allunga a sei quella di risultati utili in campionato. Un dato che consente di guardare con un pizzico di fiducia in più al prossimo appuntamento, quando le ‘cicogne’ venerdì sera riceveranno al ‘Monterisi’ il Benevento co-capolista, sperando di trovare sotto l’albero un altro risultato positivo con cui chiudere il girone d’andata.

TEAM ALTAMURA-AUDACE CERIGNOLA 1-1

Team Altamura (3-4-3): Viola; Zazza, Poli (38’ Curcio), Silletti; Mogentale, Doumbia, Dipinto, Grande; Peschetola (93’ Esposito), Suazo (46’ Simone), Florio (71’ Agostinelli). A disposizione: Spina, Crimi, Mbaye, Ortisi, Nazzaro, Lepore, Nicolao, Dimola, Franco. Allenatore: Devis Mangia.

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev (38’ Greco); Todisco, Cocorocchio, Gasbarro; Parlato (67’ Spaltro), Vitale (67’ Moreso), Cretella, Paolucci, Russo; D’Orazio (82’ Ruggiero), Gambale (82’ Cuppone). A disposizione: Fares, Ntampizas, Ligi, Ballabile, Giuliodori, Sainz-Maza, Ianzano. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 11’ pt D’Orazio (AC), 47’ pt Doumbia (TA).

Ammoniti: Paolucci (AC), Gasbarro (AC). Espulso: Mogentale (TA) al 93′ per doppia ammonizione.

Angoli: 2-4. Fuorigioco: 2-4. Recupero: 6’ pt, 5’ st.

ARBITRO: Gemelli di Messina.