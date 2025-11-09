Contattaci al 3286684015
    Secondo trionfo consecutivo a Milano per l’aforista cerignolano Giuseppe Grieco

    Al concorso internazionale "Vivi la realtà dentro e fuori", con la silloge 'Afocrismi'

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    L’avvocato e aforista pugliese Giuseppe Grieco si aggiudica il primo posto nella sezione aforismi del concorso internazionale “Vivi la realtà dentro e fuori”, con la silloge Afocrismi. La giuria, composta dal prof. Vincenzo Guarracino, dal maestro Gianfranco De Palos, dalla dott.ssa Silvia Scanavini, dall’avv. Giovanni Chirico e dalla dott.ssa Serena Rossi, ha premiato il valore dell’autore per il secondo anno consecutivo. Il premio, articolato in varie sezioni (poesia, racconto, aforismi e arti figurative), ha registrato una partecipazione numerosa. La cerimonia si è svolta l’11 ottobre 2025 a Milano, presso la sede dell’Associazione culturale Circuiti dinamici.

