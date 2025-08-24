Contattaci al 3286684015
    Semaforo verde per il campionato di C: il Cerignola ospita il Picerno nel debutto interno

    Dopo la positivissima esperienza in coppa Italia Frecciarossa, i gialloblù di Maiuri vogliono partire con il piede giusto

    SportCalcio

    da Emanuele Parlati
    Scatta il campionato di serie C, con l’Audace Cerignola alla quarta presenza consecutiva fra i professionisti: domani sera al “Monterisi” sarà di scena il Picerno. Dopo la brillantissima figura fatta nella coppa Italia Frecciarossa, con l’impresa sfiorata contro il Verona e l’eliminazione solo ai calci di rigore nei trentaduesimi, i ragazzi di Enzo Maiuri devono rituffarsi nelle atmosfere meno patinate e più ostiche della terza serie. I gialloblù hanno cambiato tanto rispetto alla scorsa e memorabile stagione, tuttavia il progetto sul quale si è fondata la ripartenza è interessante, con un mix fra elementi della vecchia guardia e prospetti di valore. Obiettivo rappresentare la solita mina vagante del torneo, nella consapevolezza che ci sono delle squadre indubbiamente più attrezzate, ma con nell’animo la voglia di lottare sempre e comunque su ogni pallone e fino all’ultimo secondo. L’Audace negli ultimi giorni ha accolto nella rosa il centrocampista Vitale e l’attaccante greco Dabizas, è vicino a chiudere anche con il portiere Iliev della primavera del Cagliari: a meno di dieci giorni dalla fine del mercato estivo, ancora qualche movimento potrebbe essere effettuato dal ds Di Toro, allo scopo di ultimare l’allestimento da mettere a disposizione del tecnico.

    Maiuri deve fare a meno degli squalificati Ligi e Bianchini (residui del ritorno della semifinale playoff col Pescara), mentre Martinelli dovrebbe riprendere il suo posto in difesa dopo il grave lutto familiare sofferto in occasione del match con gli scaligeri. Buone possibilità di conferma anche per Cocorocchio e Moreso, autori di una prova di spessore con l’Hellas, davanti si va verso il tandem Emmausso-Cuppone.

    É la quinta presenza di fila in C invece per il Picerno, che ha sempre raggiunto i playoff nelle annate precedenti. La società melandrina, separatasi da Tomei, ha affidato la panchina al suo vice Claudio De Luca, alla prima esperienza da allenatore dei ‘grandi’ fra i professionisti. Il debutto stagionale per i lucani si è concluso amaramente, con l’eliminazione per mano del Trapani ai rigori dalla coppa Italia di categoria, quando si trovavano a condurre 1-0 sino all’89’. Sul mercato, i rossoblù hanno proceduto anch’essi ad un ringiovanimento e, fra gli innesti più importanti, si possono citare: i difensori Granata, Veltri e Vimercati, i centrocampisti Marino e Pugliese, gli attaccanti Bocic, Abreu e Santaniello, ultimo fra gli annunci in entrata in ordine di tempo. Confermata la bandiera Esposito, così come Energe, ci sarà anche da ex Santarcangelo, per sei mesi con le ‘cicogne’ a partire da gennaio nella scorsa stagione. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1, con Abreu riferimento offensivo.

    L’ultimo precedente risale al 26 ottobre 2024, con la vittoria in rimonta 2-1 del Cerignola, grazie alle firme di Capomaggio e Salvemini. Calcio d’inizio alle ore 21, con la direzione arbitrale affidata al sig. Pezzopane, della sezione de L’Aquila. La grande novità di quest’anno sarà il Football Video Support (FVS), con cui una squadra può far rivedere sul monitor un episodio sospetto o sfuggito al direttore di gara. Possibili due chiamate per ciascun team: se la revisione avrà successo, il numero non si modificherà; in caso contrario, la chance verranno perse fino al potenziale esaurimento.

