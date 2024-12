Sequestrati oltre 10mila prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza

Sono oltre 10.000 gli articoli e le luminarie natalizie sequestrate nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia e dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Foggia nel corso di un’operazione congiunta che ha riguardato il territorio della Capitanata. Nello specifico, sulla base di una preliminare attività di intelligence e controllo economico del territorio, i funzionari e i militari hanno ispezionato alcuni esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti natalizi – luminarie, addobbi ed altri prodotti per la casa – rinvenendo migliaia di articoli sprovvisti della marcatura CE che ne certifica la corrispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dall’UE, nonché mancanti delle obbligatorie informazioni in lingua italiana previste dal Codice del Consumo, tali da consentire al consumatore di poter compiere acquisti consapevoli, con riguardo, in particolare, a dettagli sul prodotto o all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all’uomo, cose o ambiente.

Le merci pericolose sono state sottoposte a sequestro e, nei confronti dei titolari dei negozi, sono state irrogate le relative sanzioni amministrative per aver posto in commercio sul territorio nazionale prodotti non conformi agli standard normativi di sicurezza. La sinergica azione di prevenzione e repressione degli illeciti svolta da Guardia di Finanza e Agenzia Dogane e Monopoli, rafforzata dalla stipula di uno specifico Protocollo di Intesa siglato a livello nazionale tra le due Istituzioni, rappresenta un fondamentale presidio nel comune obiettivo della tutela dei consumatori e del mercato lecito.