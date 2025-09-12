Serata nefasta per il Cerignola a Monopoli, arriva la prima sconfitta in campionato

Arriva la prima sconfitta stagionale per l’Audace Cerignola, battuto al “Veneziani” 2-0 dal Monopoli: sfida condizionata da un primo tempo da dimenticare, fra l’autogol che a sbloccato il punteggio e la doppia inferiorità numerica a rendere complicatissima la missione. Maiuri mette Todisco quinto a destra, spostando Russo sull’altra corsia: D’Orazio inizia dalla panchina, per il resto soliti interpreti nel 3-5-2 e la coppia offensiva composta da Cuppone ed Emmausso. Schieramento speculare anche per Colombo: ci sono Oyewale e Battocchio in mediana, davanti il duo Tirelli-Longo. Scatta meglio dai blocchi di partenza la formazione di casa: al 10′ Scipioni fa partire un fendente poco oltre il limite dell’area, a lato di poco. Il Monopoli capitalizza il buon avvio quando il cronometro segna il 16′: manovra che si sviluppa sulla sinistra, Longo passa ad Imputato, il quale centra trovando la sfortunata deviazione nella propria porta di Visentin. Gli ofantini pian piano cercano di reagire e riescono a soffiare la maggioranza del possesso palla agli avversari: tuttavia, l’unica opportunità è una inzuccata di Cuppone fuori su angolo battuto da Cretella. Appena dopo la mezzora, altro episodio negativo per gli ospiti: rosso diretto a Cretella per fallo su Falzerano, confermato dall’arbitro Ubaldi nonostante la revisione al FVS. Intervento indubbiamente scomposto, ma qualche dubbio sull’espulsione diretta rimane. Sette giri di lancette più tardi, il Cerignola resta addirittura in nove, perché Cocorocchio rimedia un doppio giallo in maniera piuttosto ingenua, con un fallo a centrocampo su Tirelli. I baresi non affondano granché, un colpo di testa debole di Tirelli fra le braccia di Greco chiude una prima frazione che lascia la sensazione che gli uomini di Maiuri debbano scalare una impervia montagna per riequilibrare il match.

C’è Sainz-Maza per Emmausso dopo l’intervallo, il Monopoli cerca subito di chiudere la pratica: Greco alza in corner la punizione di Scipioni, dal tiro dalla bandierina Viteritti incoccia la traversa e Visentin respinge sulla linea il tentativo di tap in di Piccinini. Cambia gli attaccanti Colombo, inserendo Fall e l’ex Volpe per Longo e Tirelli. É proprio la punta senegalese a siglare il raddoppio al 63′, sul perfetto invito di Falzerano dalla sinistra e con una certa solitudine al centro dell’area. Si impegnano comunque le ‘cicogne’, pur gravati dalla doppia inferiorità numerica, non producendo però pericoli alla porta di Piana. Gli altri due innesti vedono il rientro in campo dopo sette mesi di Paolucci (in luogo di Bianchini) e di Moreso, per Vitale. Non succede molto altro, eccetto la conclusione della girandola dei cambi e una fase finale con senza affanni per i locali, che nel recupero con un altro ingresso dalla panchina (Rossi) calcia dalla distanza, senza trovare lo specchio della porta.

Monopoli si conferma campo avaro di soddisfazioni per i gialloblù, mai vittoriosi fra i professionisti sul rettangolo di gioco del ‘gabbiano’. Restano 5 i punti in classifica dell’Audace, nel prossimo turno si torna al “Monterisi” nel derby di Capitanata contro il Foggia, stasera fermato sul pareggio dal Latina.

MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA 2-0

Monopoli (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini; Oyewale (86′ Bordo), Falzerano (75′ Greco J.), Battocchio (86′ Rossi), Scipioni, Imputato; Tirelli (57′ Volpe), Longo (57′ Fall). A disposizione: Albertazzi, Bizzotto, Angileri, Valenti, Cascella, Lattanzi. Allenatore: Alberto Colombo.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco S.; Cocorocchio, Martinelli, Visentin; Todisco, Vitale (71′ Moreso), Bianchini (71′ Paolucci), Cretella, Russo (88′ D’Orazio); Cuppone (81′ Gambale), Emmausso (46′ Sainz-Maza). A disposizione: Fares, Iliev, Dabizas, Ballabile, Spaltro, Ianzano, Ruggiero, Parlato. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 16′ autorete Visentin, 63′ Fall.

Ammoniti: Longo (M); Vitale (AC). Espulsi: Cretella (AC) al 31′ per condotta scorretta, Cororocchio (AC) al 38′ per doppia ammonizione.

Angoli: 7-2. Fuorigioco: 2-0. Recuperi: 3′ pt, 6′ st.

Arbitro: Ubaldi (Roma 1). Assistenti: Bettani (Treviglio)-Brunetti (Milano). Quarto ufficiale: Mirabella (Napoli). Operatore FVS: Recupero (Lecce).