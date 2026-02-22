Serata storta per la Flv Cerignola, Monopoli espugna il “Tatarella” (1-3)

Non riesce alla Flv Cerignola la conquista della quarta vittoria consecutiva: nella 16^ giornata del girone I di serie B2, la As Labruna Monopoli si impone 1-3 al pala “Tatarella” (21-25; 17-25; 25-21; 19-25 i parziali). Coach Dilucia ha scelto il 6+1 formato da: Trinca al palleggio e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli di banda; Iacca e Piarulli centrali, più Di Schiena libero. Acquaviva ha risposto con: Moschettini in regia e Misceo sulla diagonale; Soleti e Ruffa laterali; Ruggiero e Tornesello sottorete, con Giudice in difesa. Si parte con un 3-0 per la Flv, poi le ospiti tornano sotto, agganciano sul 5 pari e sorpassano in ragione di numerosi errori di casa: biancoverdi più efficaci e ben disposte in copertura e difesa, mentre l’attacco funziona. Sul 10-14 c’è Puro in regia per le ofantine, ma Monopoli allunga con Misceo (12-17), mantenendo piuttosto agevolmente le distanze: quattro palle set a disposizione, le viaggianti portano al cambio di campo alla seconda occasione.

Resta Puro al palleggio in apertura di secondo set: dal pari 4, Tornesello avvia un break barese (4-7): le ofantine non trovano ritmo, le avversarie sbagliano poco o nulla. Nonostante tutto, arriva la rimonta sino al 10-11 con un buon turno al servizio di Piarulli, Fanelli pareggia a quota 12 ma la Labruna si rimette avanti con Misceo alla battuta (12-16), tornando a spingere decisamente in prima linea. Dentro fra le locali Trinca e Rivarola, la Flv recupera tre lunghezze ma continua ad essere imprecisa e distratta: rientrano Puro e Fanelli sul 17-22, la squadra di Acquaviva mette in fila tre punti e passa sul doppio vantaggio. Trinca a guidare il gioco nella terza frazione, Valecce si alterna con Di Schiena in seconda linea: Giometti prova a suonare la carica (6-3), eppure Monopoli è sempre lì e agguanta le rivali grazie a Tornesello dai nove metri (7-7). Martinelli per il nuovo +3 (10-7), match ora più sul filo con Giometti però ad allargare il divario (16-11). Le rossogialloblù difendono il margine acquisito, al secondo di cinque set point, Iacca in fast riapre la contesa.

Cerignola prova a sfruttare l’onda positiva (4-2), Ruffa in pipe pareggia, Moschettini di seconda per il 5-7 cui segue il +3 per Monopoli: Martinelli riduce (9-10), Ruffa sale decisamente in cattedra conservando il break e firmando l’ace che vale il 12-16. Il sestetto di Dilucia prova a riemergere, Piarulli per il 16-17 ad avviare una breve fase di elastico, senza che alle locali riesca l’aggancio. La Labruna piazza lo scatto decisivo e robusto nella parte conclusiva del periodo, mandando in archivio la sfida alla prima opportunità utile.

Secondo stop interno nella stagione per le rossogialloblù, incappate in una prestazione opaca e con un passo indietro rispetto alle ultime uscite in quanto a precisione e combattività nelle azioni. Restano 26 i punti in classifica, nel prossimo turno in calendario la trasferta a Benevento, contro una Volare in netta crescita e reduce da diverse affermazioni consecutive.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca, Fanelli 7, Giometti 15, Martinelli 20, Iacca 10, Piarulli 5, Puro, Rivarola, Di Schiena (L1), Valecce (L2).