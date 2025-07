Serena Moneta altra conferma per la Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl è lieta di annunciare la conferma di Serena Moneta, schiacciatrice classe 1987, anche per la stagione sportiva 2025/2026, la prima del club nel campionato nazionale di Serie B1. Arrivata nel mercato di riparazione invernale, Moneta ha rappresentato un pilastro fondamentale del sestetto guidato da coach Annagrazia Matera, distinguendosi per esperienza, grinta e affidabilità nei momenti chiave della stagione che ha portato alla storica promozione. “Serena è stata un punto di riferimento costante –commenta il Vicepresidente Pierluigi Lapollo –, la sua leadership silenziosa, unita a una grande qualità tecnica, ha fatto sempre la differenza. Averla ancora con noi significa proseguire con continuità e forza il progetto B1”.

Anche per Moneta, la volontà di restare non è mai stata in discussione: “Sono davvero felice di continuare il mio percorso a Cerignola – dichiara –, ho trovato una società seria, un ambiente caloroso e un pubblico che ti ama. Affrontare la Serie B1 con questi colori sarà una sfida entusiasmante e voglio dare tutto per essere all’altezza di questo nuovo traguardo”. Un’altra pedina importante che si aggiunge al mosaico fucsia in costruzione. La società prosegue il lavoro sul mercato e nei prossimi giorni annuncerà ulteriori conferme e volti nuovi per la stagione 2025/2026.