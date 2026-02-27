Contattaci al 3286684015
    Sergio Assisi al ‘Roma Teatro’ di Cerignola con “Mi dimetto da uomo”

    Domenica 1° marzo alle 19.30, l'attore napoletano porta in scena un viaggio ironico alla ricerca dell'umanità perduta, tra improvvisazione, risate e il confronto ravvicinato con il pubblico

    Dopo il grande successo riscosso nei principali teatri italiani, Sergio Assisi arriva al Roma Teatro di Cerignola il prossimo 1° marzo alle ore 19:30 con il suo nuovo lavoro “Mi dimetto da uomo”. Scritto a quattro mani con Simone Repetto, lo spettacolo non è una semplice commedia, ma un travolgente “flusso di coscienza” che trasforma il teatro in una piazza aperta, dove il confine tra attore e spettatore svanisce sin dalle prime battute. Definito dalla critica come un “manifesto sulla perdita dell’umanità”, lo spettacolo vede Sergio Assisi nei panni di un uomo spaesato, un giullare contemporaneo che alterna cinismo e poesia, accompagnato in scena da un magistrale Giuseppe Cantore nel ruolo di uno “spiritello” irriverente. Questa voce della coscienza caustica interrompe il protagonista nei momenti meno opportuni, inchiodandolo alle sue contraddizioni e a verità senza sconti, mettendo in scena la lotta eterna tra le nostre aspirazioni più alte e le bassezze quotidiane.

    Uno degli elementi distintivi dello spettacolo è l’interazione diretta con la platea: l’opera vive dell’energia della sala e della regia di Assisi che lascia ampio spazio all’improvvisazione, rendendo ogni serata unica. Sarà proprio il pubblico del Roma Teatro, attraverso il proprio gradimento e la propria sensibilità, a influenzare il bivio finale: Sergio si dimetterà davvero o sceglierà di restare “umano e imperfetto”? Noto al grande pubblico per successi come Capri, Il Commissario Nardone e la recente serie Gloria con Sabrina Ferilli, Assisi torna a teatro in una veste totale di autore, regista e interprete, mettendo a nudo la fragilità umana con una risata che sa far riflettere e, a tratti, anche ferire. La produzione è a cura di GoodMood di Nicola Canonico in collaborazione con Quisquilie Production.

    Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.

