Serie A 2025/2026: cosa accadrà? Ecco le favorite e le outsider pronte a vincere

Manca un mese all’inizio del campionato di Serie A e il calciomercato è infiammato, sui quotidiani e siti sportivi abbondano gli articoli sul ritorno di Immobile che giocherà nel Bologna, Dzeko alla Fiorentina e Berardi che torna nella massima categoria con il Sassuolo. Questi tre attaccanti rientrano nella top 5 dei calciatori che hanno segnato di più in Serie A ancora in carriera, dominando le scommesse e tornando per lasciare un segno statistico importante. Per quanto riguarda i club, sono Napoli e Inter a prendersi la scena come favorite assolute, mentre Milan, Juve e Roma partono da outsider.

Roma e Bologna pronte a stupire

Questi due club hanno disputato un 2025 da urlo e mentre il Bologna si è eclissato in campionato dopo aver vinto la Coppa Italia, i Giallorossi con Ranieri hanno compiuto un vero miracolo, restando al top dello stato di forma dalla 15esima alla 38esima giornata. La Lupa nelle ultime 24 gare di Serie A ha totalizzato 56 punti con 17 vittorie e 5 pareggi, soltanto due le sconfitte. Questo score straordinario mette i Giallorossi davanti a Inter e Napoli per punti guadagnati, in più c’è il fattore Gasperini che è davvero interessante. Per novità, quadratura e assetto tattico, sia Roma che Bologna sono pronte a stupire in campionato quest’anno.

Fiorentina e Lazio vogliono la top 4

Il ritorno di Sarri sicuramente gioverà al morale delle Aquile, che lo scorso anno erano partite benissimo in Serie A ed Europa League, salvo poi floppare clamorosamente. Anche la Viola sta rinforzando e si prepara a sfondare il tetto del quinto posto per entrare in Champions, intanto, c’è un campionato da giocare con il coltello tra i denti.

Milan e Juventus le outsider

Chi l’avrebbe mai detto che il Napoli sarebbe passato davanti nelle statistiche dei favoriti a Milan, Juventus e Inter, eppure è così, perché la Juve è la terza favorita per la vittoria dello scudetto. Tudor proverà a dare un segnale forte e l’obiettivo è tornare ai vertici del campionato, dall’altro lato c’è il Diavolo, che con il ritorno di Allegri e la mancata qualificazione ai tornei UEFA, punta tutto sul campionato.

Scontro al vertice tra Napoli e Inter

Entriamo nel cuore delle statistiche bet per scoprire le due favorite alla vittoria dello scudetto, il Napoli campione in carica è quotato vincente campionato a 3, mentre l’Inter è quotata a 3.5. Valori con una differenza sottile che mostrano tutti i dati positivi dei Nerazzurri, con almeno cinque rimpianti nella scorsa stagione. Se il Biscione ha una squadra stabile, dotata di una rosa di qualità, il Napoli di De Laurentiis assomiglia sempre di più a squadre galattiche come PSG, City e Real, gli acquisti sono mirati ad avvalorare una rosa stratosferica, le cessioni a fare cassa e plusvalenze. Tra Napoli e Inter sarà guerra aperta, l’impressione è che si stia aprendo un nuovo ciclo in cui gli Azzurri primeggiano e le grandi squadre, quelle più blasonate, si trovano tutte in difficoltà. Un mondo al contrario che dimostra tutta la bellezza e l’imprevedibilità del calcio.