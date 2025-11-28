Serie C, Audace Cerignola: al via le votazioni per il C Gold Award

Prosegue il C Gold Award, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C, con il voto dei tifosi. Dopo la chiusura delle votazioni per i Gironi A e B, è ora il turno del Girone C. I sostenitori sono chiamati a votare i calciatori selezionati dalla stampa sportiva, contribuendo a determinare i finalisti che si contenderanno il titolo di miglior calciatore della Lega Pro 2025.

I candidati dell’Audace Cerignola nel Girone C

La stampa sportiva ha scelto 10 calciatori per ogni squadra, selezionando i migliori talenti sulla base delle performance stagionali e del percorso complessivo di ciascun atleta. Per l’Audace Cerignola, i 10 candidati sono:

Stefano Greco, Portiere

Luca Martinelli, Difensore

Alessandro Ligi, Difensore

Luca Russo, Difensore

Carmine Cretella, Centrocampista

Miguel Angel Sainz-Maza, Centrocampista

Ludovico D’Orazio, Centrocampista

Michele Emmausso, Attaccante

Luigi Cuppone, Attaccante

Diego Gambale, Attaccante

Come partecipare al sondaggio

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I tifosi possono esprimere la loro preferenza attraverso il sito ufficiale del C Gold Award 2025: Vota il miglior calciatore del Girone C. Il sondaggio è aperto fino al 9 dicembre 2025.

Chi accede alla fase finale

I primi 10 classificati del Girone C accederanno alla fase finale del sondaggio, dove si confronteranno con i 20 migliori calciatori dei Gironi A e B. A gennaio 2026, sarà annunciato il vincitore assoluto.

I risultati del Girone A e B

Con 2.745 preferenze complessive, il sondaggio per i Gironi A e B ha definito i 20 calciatori che accederanno alla fase finale. Nel Girone A, l’Aurora Pro Patria ha dominato la scena, con tutti i suoi candidati classificati nelle prime 10 posizioni. Nel Girone B, invece, è stato Elia Tantalocchi, portiere del Campobasso, a prevalere, conquistando il primo posto, seguito da Matteo Motti e Joshua Tenkorang, rispettivamente attaccante e centrocampista del Ravenna.

Cos’è il C Gold Award 2025

Il C Gold Award è un’iniziativa nazionale che celebra il talento e la professionalità dei calciatori della Serie C, riconoscendo le eccellenze in ogni girone. Ogni anno, tifosi e giornalisti partecipano a un sondaggio per selezionare i migliori calciatori, con l’obiettivo di premiare il più meritevole. I finalisti di questa edizione si sfideranno per il titolo di miglior calciatore della Lega Pro, con il vincitore che verrà annunciato a gennaio 2026.