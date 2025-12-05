Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioSerie C, Audace Cerignola: Emmausso guida la classifica del C Gold Award...

    Serie C, Audace Cerignola: Emmausso guida la classifica del C Gold Award 2025

    L'attaccante gialloblù è attualmente quinto nella graduatoria parziale del sondaggio nazionale. Si vota fino al 9 dicembre: solo i primi dieci accederanno alla fase finale

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale di Affidabile.org che premia il miglior calciatore della Serie C grazie al voto dei tifosi. L’iniziativa entra nella sua fase decisiva, con la classifica parziale che si sta delineando per i calciatori del Girone C. Tra i protagonisti della Lega Pro, l’attaccante dell’Audace Cerignola, Michele Emmausso, guida la graduatoria con una netta preferenza da parte dei tifosi, confermando il suo ruolo di protagonista in questa stagione.

    Fischnaller quarto nel Girone C

    A pochi giorni dalla chiusura delle votazioni, Michele Emmausso si trova saldamente tra i primi 10 della graduatoria provvisoria. Il calciatore sta raccogliendo un ampio sostegno per le sue prestazioni in campo. La classifica potrebbe comunque subire modifiche fino al 9 dicembre 2025, quando verranno annunciati i risultati del Girone C.

    Classifica parziale del Girone C

    Attualmente, i primi 10 piazzamenti sono così definiti:

    • Maguette Fall – Monopoli – Attaccante
    • Mattia Tirelli – Monopoli – Attaccante
    • Andrea Corbari – Catania – Centrocampista
    • Manuel Fischnaller – Trapani – Attaccante
    • Michele Emmausso – Audace Cerignola – Attaccante
    • Kevin Leone – Casertana – Centrocampista
    • Albert Escriche Navarro – Atalanta U23 – Difensore
    • Eugenio D’Ursi – Sorrento – Attaccante
    • Alessio Riccardi – Latina – Centrocampista
    • Francesco Salvemini – Benevento – Attaccante
    Votazioni aperte fino al 9 dicembre

    Le votazioni per il C Gold Award 2025 sono aperte fino al 9 dicembre 2025. I tifosi possono esprimere la loro preferenza per Michele Emmausso e per gli altri calciatori del Girone C attraverso il sito ufficiale del C Gold Award: https://affidabile.org/c-gold-award/. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Solo i primi 10 classificati accederanno alla fase finale, dove si confronteranno con i 20 migliori calciatori dei Gironi A e B. Il vincitore assoluto del C Gold Award 2025 verrà annunciato a gennaio 2026.

    Cos’è il C Gold Award?

    Il C Gold Award 2025 è un’iniziativa nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C. Ogni anno, tifosi e giornalisti partecipano a un sondaggio per eleggere il calciatore più meritevole di ogni girone, con i finalisti che si contenderanno il titolo di miglior calciatore della Lega Pro.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Comitato Commercianti e Partite Iva sull’anticipo della Ztl: «Noi non ascoltati»

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del Comitato a tutela dei Commercianti...
    Attualità

    Medici dall’Albania a Cerignola: cura dei capelli, salute, ricerca e confronto

    Cerignola ha ospitato uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo della tricologia e...
    Politica

    Cerignola, la zona a traffico limitato anticipata alle ore 19 per le festività natalizie

    A pochi giorni dall’Immacolata Concezione, data che segna tradizionalmente l’inizio delle festività natalizie, l’intera...
    Attualità

    Cerignola, scuole al freddo: fra preoccupazione dei genitori e l’auspicio di interventi

    Il tema dei riscaldamenti negli edifici scolastici si ripropone ogni autunno, appena si verificano...
    Cronaca

    Incidente stradale, chiusa temporaneamente al traffico la ss 16 a Cerignola in direzione Bari

    A causa di un incidente stradale, corsia temporaneamente chiusa al traffico in direzione Bari,...
    Attualità

    Torna “Natale a Torre Alemanna” per animare le feste di Borgo Libertà

    Il primo appuntamento in programma è caratterizzato dall’accensione dell’albero di Natale e dall’apertura del...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Comitato Commercianti e Partite Iva sull’anticipo della Ztl: «Noi non ascoltati»

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del Comitato a tutela dei Commercianti...
    Attualità

    Medici dall’Albania a Cerignola: cura dei capelli, salute, ricerca e confronto

    Cerignola ha ospitato uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo della tricologia e...
    Politica

    Cerignola, la zona a traffico limitato anticipata alle ore 19 per le festività natalizie

    A pochi giorni dall’Immacolata Concezione, data che segna tradizionalmente l’inizio delle festività natalizie, l’intera...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)