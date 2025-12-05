Serie C, Audace Cerignola: Emmausso guida la classifica del C Gold Award 2025

Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale di Affidabile.org che premia il miglior calciatore della Serie C grazie al voto dei tifosi. L’iniziativa entra nella sua fase decisiva, con la classifica parziale che si sta delineando per i calciatori del Girone C. Tra i protagonisti della Lega Pro, l’attaccante dell’Audace Cerignola, Michele Emmausso, guida la graduatoria con una netta preferenza da parte dei tifosi, confermando il suo ruolo di protagonista in questa stagione.

Fischnaller quarto nel Girone C

A pochi giorni dalla chiusura delle votazioni, Michele Emmausso si trova saldamente tra i primi 10 della graduatoria provvisoria. Il calciatore sta raccogliendo un ampio sostegno per le sue prestazioni in campo. La classifica potrebbe comunque subire modifiche fino al 9 dicembre 2025, quando verranno annunciati i risultati del Girone C.

Classifica parziale del Girone C

Attualmente, i primi 10 piazzamenti sono così definiti:

Maguette Fall – Monopoli – Attaccante

– – Mattia Tirelli – Monopoli – Attaccant e

– – Andrea Corbari – Catania – Centrocamp ista

– – Manuel Fischnaller – Trapani – Attacc ante

– – Michele Emmausso – Audace Cerignola – Attaccante

– – Kevin Leone – Casertana – Centrocamp ista

– – Albert Escriche Navarro – Atalanta U23 – Difensore

– – Eugenio D’Ursi – Sorrento – Attaccante

– – Alessio Riccardi – Latina – Centrocamp ista

– – Francesco Salvemini – Benevento – Attacc ante

Votazioni aperte fino al 9 dicembre

Le votazioni per il C Gold Award 2025 sono aperte fino al 9 dicembre 2025. I tifosi possono esprimere la loro preferenza per Michele Emmausso e per gli altri calciatori del Girone C attraverso il sito ufficiale del C Gold Award: https://affidabile.org/ c-gold-award/. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Solo i primi 10 classificati accederanno alla fase finale, dove si confronteranno con i 20 migliori calciatori dei Gironi A e B. Il vincitore assoluto del C Gold Award 2025 verrà annunciato a gennaio 2026.

Cos’è il C Gold Award?

Il C Gold Award 2025 è un’iniziativa nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C. Ogni anno, tifosi e giornalisti partecipano a un sondaggio per eleggere il calciatore più meritevole di ogni girone, con i finalisti che si contenderanno il titolo di miglior calciatore della Lega Pro.