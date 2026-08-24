Serie C, il campionato più imprevedibile: cosa dicono davvero le quote

Si dice che il campionato di Serie C sia uno dei più imprevedibili e che, in qualche modo, si diverta a sconfessare i pronostici. La passata stagione ha confermato questa tendenza, perché se è vero che il Vicenza – favorito nel Girone A – ha rispettato le aspettative degli operatori del settore, che ne avevano previsto la promozione fin dalla vigilia di inizio campionato, non era così facile da preconizzare che Catania e Salernitana non riuscissero a tornare in B (a favore di Benevento ed Ascoli). Quest’anno sarà la stessa cosa? I tifosi delle “favorite” sono autorizzati agli scongiuri, ma qualche segnale in questo senso la prima giornata di campionato l’ha data…

L’Union fa la forza

Se, infatti, l’Union Brescia nel Girone A non sembra avere concorrenti, non altrettanto si può dire del Girone B e soprattutto del Girone C. Ma restando al raggruppamento del Nord, va detto innanzitutto che nessuna delle squadre retrocesse dalla Serie B dello scorso campionato è andata a far concorrenza alle Rondinelle. In questo girone, di fatto, non ci sono più “big”, diciamo così, ad esclusione proprio del Brescia, la cui promozione – non a caso – è offerta ad una quota estremamente popolare. Visto che l’1.40 offerto su Eurobet non arricchirà, si potrebbe quanto meno sfruttare il bonus Eurobet per nuovi clienti. Secondo il book, che propone un’offerta di benvenuto ai nuovi iscritti, la concorrenza delle Rondinelle arriverà da Trento e Cittadella, che però sono date rispettivamente a 7 e 8 volte la posta. Un divario notevole, appunto.

Aquile in pole position

Nello scorso campionato l’Arezzo di fatto ha un po’ confermato le aspettative, conquistando la promozione in B al termine di una lotta serrata contro l’Ascoli. L’arrivo a pari punti ha tenuto tutti con il fiato sospeso e ha costretto i marchigiani a conquistarsi la cadetteria con un cammino play-off impeccabile (ai danni di Catania, Salernitana e proprio Union Brescia, sconfitto in finale). Quest’anno, la favorita è lo Spezia, che Eurobet offre a quota 3.00. In questo girone, per altro, ci sono ben tre retrocesse e un’altra – la Reggiana – occupa la piazza d’onore (4.50). Tuttavia, in questo raggruppamento c’è maggiore equilibrio, se si considera che altre due squadre – Ravenna e Pescara – inseguono a 5.50. Diciamo che gli operatori del settore non si sono fatti abbagliare dall’operazione Ronaldinho, considerata più d’immagine che tecnica. Attenzione, però, al Ravenna, che già l’anno scorso aveva tenuto testa all’Arezzo (almeno per buona parte del campionato, salvo cedere nella seconda parte della stagione).

Grandi firme al Sud

È il Girone C a lasciare i maggiori dubbi. E in questo senso, come dicevamo in precedenza, la prima giornata ha già lanciato segnali forti. Il Catania è considerato il principale candidato alla promozione (offerta a 2.15 su Eurobet), ma ha già registrato la prima battuta d’arresto. Domenica scorsa, infatti, si è fatto superare al Massimino da un’ottima Inter Under 23. La società etnea, in tutta risposta, ha però rilanciato le proprie ambizioni, acquistando bomber Massimo Coda, un lusso per la categoria. Tuttavia, i siciliani se la dovranno vedere con Salernitana (3.50) e Bari (4.50). Solo una di queste tre “big” avrà certezza di ritornare in cadetteria, mentre le altre – se va bene – dovranno passare dalle forche caudine dei play-off. Cosenza, Foggia, Barletta, Casertana (e tutte le altre) permettendo, ovviamente…