Serie C: il sogno dell’Audace Cerignola verso la B

Con la partenza dei Play-off della Lega Pro, sono molte le squadre che coltivano il sogno della promozione in serie B. Il team dell’Audace Cerignola e tra queste e con ottime chance, visto che grazie all’ottimo piazzamento nella stagione regolare giocherà direttamente i quarti di finale.

Le legittime ambizioni del club pugliese

La squadra pugliese dell’Audace Cerignola con a capo il Presidente Nicola Grieco, in questa stagione di Lega Pro, ad un certo punto sembrava una seria candidata a centrare la promozione diretta in Serie B. Tuttavia nel finale non è riuscita a resistere all’impetuosa avanzata dell’Avellino che ha raggiunto il suo obiettivo. Nonostante ciò, dirigenza e tifoseria appaiono ancora molto ambiziose. La squadra gialloblù allenata da Giuseppe Raffaele, infatti è riuscita a ottenere una mentalità vincente che potrebbe rivelarsi determinante per coltivare il sogno di partecipare al prossimo campionato cadetto.

La perfetta sinergia tra dirigenza, squadra e tifosi dell’Audace Cerignola

Nell’ambiente dell’Audace Cerignola c’è la consapevolezza di avere una squadra molto forte e desiderosa di sorprendere in Lega Pro. Il team infatti può vantare una sinergia tale da coinvolgere all’unisono anche dirigenza e tifosi, lasciando a questi ultimi l’opportunità di sognare in grande dopo una stagione regolare disputata ad altissimi livelli. Il club della provincia di Foggia ha infatti raccolto i frutti di un progetto basato su serietà, professionalità e lungimiranza con vari personaggi sempre sul pezzo e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. A seguito di ciò, l’Audace Cerignola in vista dei Play-off che la vedrà impegnata direttamente nei quarti di finale, è pronta a scrivere una pagina storica per il calcio locale e pugliese.

I numeri dell’Audace Cerignola che fanno sognare i tifosi

Ad inizio stagione gli obiettivi esplicitamente dichiarati dalla società avevano suscitato entusiasmo ma anche qualche perplessità nella tifoseria. La dirigenza dell’Audace Cerignola infatti in fase di presentazione della squadra, ha detto di voler vincere un gran numero di partite e di giocarsi la promozione in Serie B. I risultati in tal senso sono stati sorprendenti, visto che il team effettivamente ha concluso il girone C di Lega Pro con uno score di ben 19 vittorie, 10 pareggi e soltanto 5 sconfitte. Si tratta tra l’altro di numeri altisonanti che hanno permesso alla compagine pugliese fondata nel 1912 di piazzarsi seconda e con 67 punti, ossia il record di quelli conquistati nella sua storia.

Il merito di questa splendida cavalcata dell'Audace Cerignola, va in gran parte attribuito a Mister Giuseppe Raffaele che ha imposto ai suoi giocatori il modulo 3-5-2 in grado di rivelarsi eccellente per raggiungere i risultati attuali. Il team tuttavia si è esaltato grazie soprattutto alla presenza di veterani come Ligi, Tascone, Martinelli e Visentin ossia tutti veri leader, e a seguito delle ottime performance di giocatori come Volpe, Achik, Coccia, Russo e Capomaggio e che hanno supportato alla grande i bomber Salvemini e Cuppone. Il primo in particolare si è esaltato mettendo a segno 16 reti decisive, e che si sono rivelate preziose per consentire al team di sognare una storica promozione in Serie B nel mese di giugno del corrente anno.

Per i suddetti incontri che potrebbero decretare l’ambito successo, la società pugliese nelle partite casalinghe dei Play-off di Lega Pro, potrà contare sulla bolgia dello stadio Domenico Monterisi.