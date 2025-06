Serve una impresa alla Flv Cerignola per qualificarsi alla finale playoff

Non ci sono alternative:nel ritorno della 4^ fase promozione.(0-3 o 1-3). La formazione di. Non solo per la complessità dell’impegno, contro un avversario quadrato e di valore, con morale alto in virtù del blitz di gara 1 e che potrà contare sul pubblico amico. È necessaria una, in una stagione comunque da alti voti in pagella.