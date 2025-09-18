Servizio Civile agricolo, il bando scade il 26 ottobre: 26 posti disponibili per la rete di Cerignola

È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando di Servizio civile agricolo 2025: sono 26 i posti totali disponibili per la rete di Cerignola. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per il 15 ottobre 2025 alle ore 14:00. Il bando è dedicato a persone con un’età compresa tra i 18 e 28 anni. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma Domanda online (Dol) seguendo il link https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. Per accedere al sito è necessario essere in possesso delle credenziali Spid di livello di sicurezza 2. Ai volontari è previsto un rimborso spese di circa 520 euro al mese per 12 mesi. I progetti attivi sono: agricoltura di montagna per l’inclusione dei soggetti fragili; da spazi rurali a luoghi sostenibili; campi didattici; rigeneriamo il territorio; agrisociale; natura e saperi; coltivare il futuro; verde sociale; spazi urbani; campi di natura.

I posti saranno così ripartiti: sei al Comune di Cerignola tra ufficio Ambiente, ufficio Servizi sociali anziani e ufficio Protezione civile); quattro presso la coop Medtraining; quattro presso la coop Frequenze; sette presso la coop Un sorriso per tutti; tre al Cercat; uno presso la coop Pietra di Scarto; uno presso la coop Altereco. Per avere maggiori informazioni si può consultare il seguente link https://comune.cerignola.fg.it/servizio-civile-universale; inoltre tutti i bandi, il materiale informativo e le comunicazioni relative al Servizio Civile Universale sono disponibili sul sito ufficiale. Infine, si possono chiedere ulteriori chiarimenti a un operatore presente allo sportello Welfare del Comune di Cerignola negli orari di apertura al pubblico. L’assistenza tecnica è affidata alla società Nomina Srl.

“Attraverso i progetti intendiamo valorizzare il talento e le competenze dei giovani cittadini. L’iniziativa, oltre a favorire l’inclusione sociale, potrà sviluppare nuove professionalità e rafforzare il legame tra giovani e territorio. Siamo profondamente convinti che i giovani costituiscano una risorsa indispensabile e vitale per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra città”, le parole della vicesindaca con delega al Welfare Maria Dibisceglia.

