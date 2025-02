Settima vittoria consecutiva per la Flv Cerignola, blitz esterno a Turi (0-3)

La FLV chiude con autorità il trittico di partite assai impegnative in apertura del girone di ritorno, prevalendo 0-3 in casa della Farmacia Mastrolonardo Turi (12-25; 19-25; 23-25 i parziali). Il tecnico Dilucia si affida all’abituale 6+1, con: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. In avvio di gara è 4-8 per le ofantine, margine ampliato con l’ottimo servizio di Mansi (6-13): dai nove metri le rossogialloblù spingono molto, sull’8-18 c’è il debutto della neoarrivata Rivarola per Valecce. L’ace di Martinelli sancisce il primo cambio di campo. Uno splendido turno in battuta di Valecce apre la seconda frazione, con Martinelli e Piarulli a farsi sentire in prima linea (1-10): Turi prende coraggio (9-13), ma la FLV tiene a bada lo spunto avversario con una solida ricezione e Novia ad infilare realizzazioni importanti. Il nuovo, consistente allungo (12-22) è il prodromo al doppio vantaggio, nel finale si segnala l’ingresso anche di Diciolla.

Il terzo parziale è indubbiamente il più combattuto: le baresi profondono il maggior sforzo per restare in partita (14-11), le centrali rossogialloblù sono molto attente ed efficaci: distanze minime fra le due squadre, in un finale punto a punto. La svolta arriva quando Rivarola – di nuovo subentrata a Valecce -, mette giù il match point, subito concretizzato con un muro di capitan Puro. Altra vittoria di spessore per Cerignola (l’ottava consecutiva considerando la coppa Puglia), arrivata attraverso una ennesima prestazione di grande sostanza: quarto posto rinsaldato ed ora il campionato propone una sosta, si tornerà in campo il 2 marzo per affrontare in casa la Polis Corato.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 3, Novia 13, Martinelli 18, Valecce, Piarulli 12, Mansi 9, Rivarola 2, Diciolla, Di Schiena (libero).