Sfida al vertice Altamura-Pallavolo Cerignola, la Flv in casa contro Corato

Trascorsa anche la seconda sosta, i campionati di volley femminile che vedono impegnati le due nostre formazioni sono pronti a ripartire, con incontri dall’elevata posta in palio nella quarta di ritorno: entrambe in campo domenica, una in trasferta e l’altra in casa. Il piatto forte è indiscutibilmente nel girone I di serie B2, perché la Mandwinery Pallavolo Cerignola sarà ospite della capolista Panbiscò Leonessa Altamura (ore 18). La squadra guidata da Annagrazia Matera due settimane fa ha sconfitto 3-1 la Fdd Group Arabona in rimonta: dopo aver ceduto il primo set, capitan Altomonte e compagne sono andate in decisa progressione, conquistando la quinta affermazione consecutiva e conservando così la seconda piazza in classifica, a -6 dalle prossime avversarie. Cammino di notevole spessore quello del team murgiano, allenato da Marchisio: 45 punti ed un bilancio di quindici vittorie ed una sola sconfitta, qualificazione alla final four di coppa Italia. Il roster biancorosso è di altissimo valore, con giocatrici quali l’opposto Kostadinova, la registra Ndriollari, le laterali Monitillo e Chiesa, le centrali Nuzzi e Soriani. Rinforzate dagli arrivi di Moneta, Murri e Giannone, le fucsia si recheranno nella città del Pane per provare a restituire il ko dell’andata, accorciando così le distanze dalla vetta. In ogni caso, un match che assicurerà spettacolo e qualità, una chicca per gli appassionati.

Appuntamento casalingo per la Flv, sempre domenica (ore 18): al pala “Tatarella” di scena la Polis Corato. Il sestetto di Cosimo Dilucia prima della pausa è andato a violare il palazzetto di Turi, con un’altra prova convincente e di solidità: salito a otto il conto dei successi consecutivi (coppa Puglia compresa), ottimo il debutto dell’italoargentina Rivarola ad arricchire un impianto generale assai valido. Un percorso in ascesa partito proprio dal match di andata contro le coratine, rivali da tenere in debita considerazione: ottave in classifica con 23 punti ed uno score in parità fra vittorie e sconfitte (otto). Le neroverdi del duo D’Oria-Passaro infatti provengono dal 3-2 inflitto all’Amatori Bari, in rosa ci sono elementi insidiose come la centrale Lobasso e le attaccanti Guerra e Fumarola. Rossogialloblù desiderose di proseguire la serie utile, sfruttando il fattore mura amiche e contando sull’apporto dei propri tifosi: continuare a tenere una andatura sostenuta per la missione playoff è l’obiettivo delle ofantine, una volta superato brillantemente il difficile trittico iniziale della seconda metà di stagione.