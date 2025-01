Sfide casalinghe per Pallavolo Cerignola ed Flv nel weekend

Nel weekend si disputerà l’ultimo turno del girone d’andata (il 13° complessivo) nei campionati di volley ai quali partecipano le nostre formazioni, entrambe impegnate in casa, seppur in giorni diversi. Nel girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola riceve domani (ore 18) la Crispino Parquet Napoli: la squadra allenata da Annagrazia Matera sabato scorso ha prevalso nettamente sul fanalino di coda Cus L’Aquila, massimizzando l’impegno favorevole. Non solo, perché i risultati delle concorrenti alla prime posizioni hanno comportato un riavvicinamento, soprattutto per quanto riguarda il podio della classifica, con la seconda piazza distante appena due lunghezze. Neopromosso nella quarta serie nazionale, il team campano dopo un inizio brillante presidiando i vertici della graduatoria, è man mano arretrato fino all’attuale ottava posizione con 16 punti ed un bilancio in perfetta parità (sei vittorie e altrettante sconfitte). Il tecnico Menditti può contare su alcune giocatrici assolutamente di categoria, come l’opposto Foniciello, il posto 4 Campolo e la centrale Del Giudice. Le fucsia, sostenute due trasferte consecutive, ritrovano il pubblico amico del “Dileo”, con l’intento di incamerare la vittoria e arrivare così al giro di boa a stretto contatto con l’obiettivo minimo stabilito, ovvero la partecipazione ai playoff.

Prima sfida interna del nuovo anno anche per la Flv, nel girone A di serie C: domenica (ore 18) è in programma l’incontro con il fanalino di coda Maxima Volley. Il sestetto allenato da Cosimo Dilucia è reduce dall’affermazione esterna sulla Primadonna Bari, altra dimostrazione di compattezza e crescita del gruppo rossogialloblù, con la partecipazione di tutta la rosa. L’impegno alle porte non sembra così arduo, tuttavia è necessario esibire assoluta concentrazione per continuare a macinare punti, con la possibilità anche di rosicchiare le distanze da chi precede, visti alcuni scontri diretti delle avversarie. La compagine di Casamassima sinora ha conquistato un solo successo, con ben undici stop: baresi che, comunque, verranno a giocare la loro partita com’è giusto che sia in ambito sportivo e non regaleranno nulla. La laterale Triggiano, la fuorimano Schiavone e l’alzatrice Laneve migliori pedine a disposizione dell’allenatore De Pietro. La Flv deve evitare di pensare che sia già una partita vinta in partenza, ma continuare a restare sul pezzo, come evidenziato nelle ultime settimane.