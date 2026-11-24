Pubblichiamo di seguito e integralmente, una nota stampa del consigliere comunale di opposizione Tommaso Sgarro, in cui si risponde alla proposta paventata da Casarella di sciogliere anticipatamente l’Amministrazione, apponendo le firme da un notaio. Si invita invece il sindaco Bonito a rendere davvero effettive le sue dimissioni, ma in caso di possibilità di passaggio da un notaio afferma la sua disponibilità e del gruppo consiliare che il professore universitario rappresenta.

Mi dicono che Casarella vorrebbe portarci in gita dal notaio. Ma rischia di essere un’operazione ricreativa degna del miglior rag. Filini, perché è ovvio che il PD non firmerà con le opposizioni, tanto meno con il centrodestra. Del resto, il PD non ha chiesto le dimissioni del sindaco, ma ha provato a fare quello che fino ad oggi non è mai riuscito a fare: aprire uno spazio di dialettica politica all’interno della maggioranza. Perché, dunque, questa farsa fantozziana non si trasformi in tragedia, Francesco Bonito provi a uscire con la massima dignità da questa crisi, rendendo irrevocabili le dimissioni. Anche perché ha annunciato una “fase di consultazioni” il cui senso sfugge ai più. Quali consultazioni? Bonito non è Mattarella. Per fare cosa? Un rimpasto di giunta a cinque mesi dalle elezioni? Un pessimo segnale alla città sulla dignità dell’agire politico. Assuma allora il sindaco il senso di questo passaggio politico, esca in piedi da Palazzo di Città, dando così la possibilità di aprire una fase nuova in vista della campagna elettorale imminente. Che le dimissioni, spesso annunciate a sproposito, diventino ora segnale e monito. Se gita dal notaio dovrà comunque essere, che a decidere il da farsi siano i consiglieri comunali di opposizione. Non ci sottrarremo, ma temiamo che sarà solo tempo sottratto agli impegni familiari e lavorativi.