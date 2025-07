Sgarro: «Dov’è la delibera di Giunta sul salario minimo comunale?»

«Esattamente un anno fa Cerignola finiva su tutti i media regionali e nazionali perché, con una mozione presentata a mia firma e del consigliere Francesco Sorbo , eravamo tra le prime città in Italia ad approvare in maniera pionieristica un documento sul SALARIO MINIMO COMUNALE. Per dare attuazione a quella scelta sarebbe stata necessaria una delibera di giunta che, tuttavia, a distanza di un anno, non è mai stata approvata. Dopo un anno è tutto ancora fermo. Una vergogna! Sindaco Francesco Bonito invece di inseguire cittadini sui social, di insultare il Presidente dell’associazione Noi-Comunità in movimento , l’avv. Benedetto Mandrone , a cui va la mia vicinanza e solidarietà, per un post il cui senso le è anche sfuggito, provi a mantenere gli impegni, provi a stare sui problemi della sua cittadinanza. C’è una città oramai in difficoltà, indolente verso la politica, bisogna fare gli amministratori, non i boomer su Facebook». Così il consigliere comunale di opposizione, Tommaso Sgarro, tramite una breve nota stampa giunta in redazione.