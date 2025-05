Sgarro presenta mozione consiliare per il dramma della popolazione di Gaza

«Ho presentato una mozione consiliare per impegnare il nostro Comune a mettere in campo tutte le azioni necessarie per costituirsi come parte del dibattito pubblico sul dramma palestinese. Per chiedere con forza il cessate il fuoco immediato a Gaza, la protezione dei civili, il rispetto del diritto internazionale e l’avvio di un vero processo di pace fondato sulla giustizia e sull’uguaglianza. A prendere posizione, perché ogni comunità lo deve fare. Perché la nostra coscienza urla! Non possiamo restare in silenzio davanti al genocidio del popolo palestinese. Difendere i diritti umani non è una scelta ideologica, ma un dovere morale e civile. Ho chiesto al Comune di impegnarsi a dare voce alla solidarietà della nostra città, sostenere le organizzazioni umanitarie attive a Gaza, promuovere iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione. Aderire alla rete internazionale “Mayors for Peace”. Occorre agire con fermezza per fermare le ostilità e costruire una pace giusta e duratura per tutti. Perché nessuna causa giustifica l’annichilimento di un popolo, l’omicidio di vite innocenti». Così il consigliere comunale di minoranza di Noi-Comunità in movimento, Tommaso Sgarro, in una nota stampa giunta alla nostra redazione.