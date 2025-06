Sgarro: «Programmazione per evitare il caos con l’arrivo dei lavoratori stagionali»

«Abbiamo interrogato l’Amministrazione comunale di Cerignola in merito al finanziamento PNRR, pari a 8.845.732,54 euro, assegnato sin dal 2022 per l’accoglienza di 530 persone impiegate nel lavoro agricolo. A seguito delle modifiche imposte dal governo nazionale, il progetto è stato drasticamente ridimensionato. Si prevede ora l’accoglienza di sole 80 persone, a fronte di un flusso stimato in circa 2.000 lavoratori stagionali in arrivo ogni anno nell’intera Capitanata. Le modifiche al progetto impongono che l’intera somma sarà utilizzata per la realizzazione di container abitativi, che non garantiranno condizioni alloggiative né dignitose né stabili. Abbiamo chiesto all’Amministrazione, inoltre, di attivarsi fin da subito, coinvolgendo le associazioni del territorio, la Prefettura e le forze dell’ordine, per pianificare una risposta concreta all’accoglienza dei lavoratori stagionali. A partire da luglio, centinaia di persone transiteranno nella nostra città, come ogni anno, accampandosi sul Piano delle Fosse o in insediamenti di fortuna ai margini del centro urbano, spesso su terreni privati e in condizioni disumane. È una situazione che si ripete da anni. Serve responsabilità, programmazione e un’azione coordinata». Così il consigliere comunale Tommaso Sgarro, in una nota stampa giunta in redazione.