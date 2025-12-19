Sgarro: «Salario minimo comunale, la Giunta approvi la delibera in stallo da un anno e mezzo»

La Puglia diventa la prima regione italiana a introdurre il salario minimo di 9 euro lordi all’ora per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici. La legge regionale, approvata nel novembre 2024, era stata impugnata dal governo nazionale, ma la Corte costituzionale ha respinto il ricorso, rendendo il provvedimento pienamente efficace. «Già nel giugno 2024, tuttavia – ricorda il Consigliere Sgarro -, il Comune di Cerignola aveva approvato una mozione, per l’introduzione del salario minimo comunale, anticipando di fatto l’iniziativa regionale. L’atto aveva ricevuto ampia attenzione da parte dei media nazionali e regionali. Per rendere operativo il provvedimento sarebbe stata sufficiente una delibera di giunta che, a distanza di oltre un anno e mezzo, non è mai stata approvata. Alla fase degli annunci e dei riconoscimenti pubblici non è seguita l’azione amministrativa necessaria, generando comprensibile disorientamento. La decisione della Corte costituzionale di oggi non lascia più spazio a rinvii o giustificazioni: quella delibera deve essere approvata con urgenza». «La credibilità delle istituzioni – chiosa Sgarro – si misura sulla coerenza tra parole e fatti. Quando la politica non è consequenziale, cresce la distanza tra cittadini e rappresentanti. Ed è anche così che si alimenta la disaffezione al voto e la bassa partecipazione democratica».