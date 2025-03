Sgarro: «Si convochi d’urgenza il Consiglio Comunale su emergenza furti d’auto»

«Può piacere o meno, ma oramai è evidente che c’è una parte di Cerignola, che della città si crede la padrona, che ha dichiarato guerra all’altra parte di Cerignola. Non si spiega diversamente quanto accaduto stamattina (ieri, ndr) in pieno centro. Le recenti vicende di cronaca, che hanno riportato all’attenzione mediatica locale e nazionale il problema dei furti d’auto – da anni piaga costante per la nostra città – rendono necessaria una presa di posizione ferma e l’adozione di decisioni non più procrastinabili, in grado di fronteggiare un fenomeno ormai fuori controllo. In quest’ottica, e con l’auspicio di avviare una discussione seria e l’organizzazione di iniziative capaci di costruire un fronte politico ampio e unitario contro questo problema, ho chiesto alla Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo al fine di calendarizzare un Consiglio monotematico dedicato al tema. Vanno potenziate le forze di pubblica sicurezza. Cerignola ha bisogno del Commissariato di Primo livello. Tutte le forze politiche e civili di questa città siano capaci di fare fronte comune». Così in una breve nota stampa, dice Tommaso Sgarro, consigliere comunale di opposizione del movimento politico Noi-Comunità in movimento, circa il furto d’auto avvenuto ieri mattina in pieno centro e ripreso in un video diventato virale sul web.