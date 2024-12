Si conclude a Latina il girone d’andata del Cerignola, obiettivo incassare i tre punti

Il girone C di serie C termina la metà del suo cammino, per l’Audace Cerignola domani è in programma la trasferta a Latina, nel posticipo della 19^ giornata. I ragazzi di Giuseppe Raffaele venerdì scorso hanno pareggiato 1-1 in casa con il Team Altamura, in una sfida ben giocata nella quale però ancora una volta è mancata la concretezza dovuta sottoporta, viste le diverse occasioni da gol avute a disposizione. Il punto con i murgiani ha comportato la discesa al terzo gradino del podio, i gialloblù hanno necessità di tornare a vincere dato che nelle ultime sei uscite soltanto una volta è arrivato il bottino pieno, con quattro ‘x’ e una sconfitta a completare il parziale. Non si tratta di un calo delle prestazioni generali, che restano molto buone: è necessario però ritrovare cinismo e la giusta freddezza in zona gol per non vanificare una produzione offensiva di livello, gestendo meglio anche le situazioni di vantaggio. L’intento degli ofantini è chiudere al meglio nei due appuntamenti che restano prima della sosta, momento nel quale tracciare una prima linea concreta e analizzando il cammino sin qui percorso, certamente di gran valore. Così alla vigilia il pensiero del tecnico del Cerignola: «È una squadra che con Boscaglia ha alternato vittorie importanti a prestazioni di grande difficoltà, mi aspetto degli avversari più attenti e che comunque hanno delle buone individualità e un ottimo centrocampo. Da parte nostra, dobbiamo valorizzare in questi ultimi due appuntamenti prima della sosta il percorso fino a qui compiuto».

Nel consueto 3-5-2, l’allenatore siciliano va verso la riproposizione del solito tandem offensivo Salvemini-Jallow e Paolucci a giostrare fra le linee con i suoi inserimenti partendo dalla linea mediana. Non recuperano Gonnelli e Coccia, out anche Ligi, con Martinelli pronto a prendersi una maglia in difesa, Tentardini sulla corsia mancina in mediana.

Non è decisamente un periodo sereno per il Latina, che prima del via di questo turno occupa la sedicesima posizione con 17 punti ed un bilancio di quattro vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Il pesante rovescio di una settimana fa a Potenza (il terzo nelle ultime quattro giornate e tutti con passivi rotondi) ha creato molto malumore e reazioni forti nella tifoseria laziale, che ha contestato la squadra anche con una sassaiola all’indirizzo del pullman societario. Le difficoltà dei pontini sono emerse fin dall’avvio di campionato, da circa due mesi in panchina siede Roberto Boscaglia al posto dell’esonerato Padalino. Tuttavia stupisce la posizione dei nerazzurri, perché forniti di calciatori assolutamente di rilievo per la categoria: nel mercato ad esempio sono arrivati il difensore Berman, i centrocampisti Ndoj, Petermann e Crecco, gli attaccanti Bocic e Martignago; fra i confermati invece gente come Di Livio, Cittadino e Mastroianni. Il Latina detiene il peggior attacco del raggruppamento con appena dieci centri realizzati (Capanni e Crecco a quota due) e il secondo peggior rendimento interno (nove punti conquistati). Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1, privo dello squalificato Mastroianni e di un paio di elementi in retroguardia.

L’ultimo precedente allo stadio “Domenico Francioni” risale allo scorso 25 febbraio, il match finì 2-2 con le reti delle ‘cicogne’ siglate da Vuthaj e Malcore. Calcio d’inizio alle ore 20.30 (diretta su Raisport sul canale 58 della tv), con la direzione arbitrale affidata al sig. D’Eusanio, della sezione di Faenza.