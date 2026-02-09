Si è arreso l’85enne barricatosi in casa a via Cassino a Cerignola

Si è arreso senza opporre resistenza ai carabinieri che sono entrati nella sua abitazione l’85enne Giuseppe Quarticelli di Cerignola che stamani si è barricato in casa in via Cassino dopo aver sparato e ferito il dipendente di una farmacia agricola di proprietà della sua famiglia. Il ferito è in ospedale a Cerignola dove viene sottoposto ad intervento chirurgico. L’85enne, che a quanto appreso ha problemi di salute, era solo in casa e aveva con sé una pistola. E’ stato visitato sul posto da personale sanitario per accertarsi delle sue condizioni ed è stato poi portato via in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme alle squadre operative di supporto di Bari e del reggimento Puglia.

Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Giovanni Capone, che ha seguito sul posto l’operazione, ha precisato che la trattativa perché l’anziano si consegnasse è stata condotta con un negoziatore del comando provinciale. «Ci siamo assicurati che l’autore del reato stesse bene, non creasse ulteriore danno né nei confronti degli operatori di polizia né nei suoi confronti vista l’età – ha aggiunto -. Abbiamo proceduto nella massima sicurezza e ci stiamo confrontando con la magistratura per i successivi atti da compiere. Non ha opposto resistenza». Capone ha anche aggiunto che «non c’è nessuna ipotesi al momento su cosa abbia scatenato questa situazione. Ci siamo preoccupati di mettere in sicurezza tutto e poi faremo tutti gli accertamenti sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria». (tratto da lagazzettadelmezzogiorno.it)